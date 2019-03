O bairro de Campos Elíseos sempre releva gratas surpresas. Mesmo andando com bastante frequência por lá sempre acabo por encontrar alguma construção antiga importante que por alguma motivo eu não tinha notado anteriormente.

Localizado nos número 258 a 262 este pequeno edifício construído na década de 1930 é uma preciosidade escondida atrás de um poste de eletricidade e todo um mundaréu de fios que atrapalham e muito a visualização da construção.

De inspiração art déco e com dois andares o imóvel tem uma disposição bastante interessante, com duas entradas separadas para cada um dos apartamentos que ficam cada um em um andar. No térreo há uma porta comercial que pode tanto funcionar como garagem quanto um estabelecimento comercial.

Ao lado esquerdo deste imóvel havia uma série de armazéns antigos em péssimo estado de conservação e que foram demolidos para dar lugar ao Centro Cultural Porto Seguro, que trouxe importante revitalização para o bairro.

Por incrível que pareça este imóvel não é tombado, apenas faz parte de área envoltória por estar atrás do Liceu Sagrado Coração de Jesus.

Veja mais duas fotos do imóvel (clique na foto para ampliar):