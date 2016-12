Edifício centenário é renovado no centro de São Paulo

Por cerca de uma década um dos edifícios mais antigos da Avenida Ipiranga, na região central de São Paulo, foi muito reconhecido pelas pichações e abandono.

Era sempre muito triste passar na mais famosa esquina paulistana e se deparar com este cenário de descaso e tristeza a qual o imóvel foi relegado. Afinal, além de ser um pequeno prédio com uma arquitetura encantadora, trata-se de um imóvel dos primeiros anos do século 20, época de ouro especialmente da Avenida São João.

Mesmo em mau estado de conservação o edifício chamava muito a atenção.

Felizmente a iniciativa privada – sempre ela – providenciou uma grande recuperação no prédio, que incluiu não apenas a restauração e pintura da fachada (o imóvel é tombado com patrimônio histórico de São Paulo), como também uma série de adaptações de modo a permitir novos usos ao edifício. O resultado foi bastante surpreendente.

A reforma serviu para no térreo abrigar um novo centro de compras, com várias mini-lojas vendendo de tudo. Já nos pisos superiores foi aberto um delicioso restaurante de cozinha peruana, o Rio Mar.

Revitalizado o local não só atraiu um novo público para esta esquina como trouxe um grande impulso para os estabelecimentos comerciais que já operavam nas proximidades. “A reabertura do edifício trouxe mais segurança e orgulho para a região”, é o que afirma Luis Cláudio, zelador e morador em um edifício próximo.

A cidade precisa muito mais disso! Recomendamos aos nossos leitores apoiarem os estabelecimentos instalados ali, tanto no restaurante quanto no centro de compras. Nosso parabéns a quem tomou a iniciativa da recuperação deste edifício.

Infelizmente, por outro lado, o andar térreo foi pichado apenas dois dias depois da inauguração. Lamentavelmente, o que podemos esperar em uma cidade em que o prefeito Fernando Haddad, sai ele mesmo pichando paredes ?

Sobre o restaurante Rio Mar:

Comandado pelos irmãos peruanos Hosler, Michael e Franco Castro Fernandes, que estão na cozinha e no salão, o restaurante oferece a quem anda pelo centro de São Paulo o que há de mais saboroso na gastronomia do país andino.

Entre os pratos mais servidos na casa estão o ceviche (foto acima), o arroz com mariscos e o chicharrón misto. Nas bebidas a casa oferece a tradicional bebida de milho roxo peruano, a chicha morada.

Serviço:

Rio Mar Restaurante Peruano

Avenida João, 610 – Centro

Telefone: (11)3224-8938

Site: www.riomarrestaurante.com.br

Horário: Segunda à domingo, das 12h às 23h.

Serviços: Ar Condicionado, Área para Fumantes, Aceita Cheque, Aceita Cartão, Trabalha com Reserva.