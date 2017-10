Encontro de Artes e Carros Antigos agita o Ipiranga

Neste domingo, dia 3, acontece mais um encontro “Artes, Antigos & Amigos no Ipiranga”, evento gratuito organizado pela Escola de Restauração de Veículos Antigos, do Clube do Carro Antigo do Brasil (CCA), e pelo Centro Técnico Templo da Arte, escola exclusiva de Restauração de Peças de Arte.

Durante o encontro, haverá exposição de carros antigos, vistoria de placa preta, feira de artes & antiguidades, cineclube, audições musicais e visitas monitoradas nos ateliês de Restauração de Artes, para conhecer as técnicas de restauração de telas, vitral, esculturas, instrumentos antigos de madeira, entre outras.

SÃO PAULO ANTIGA IRÁ PRESTIGIAR O EVENTO:

Além de todos estes motivos bacanas para você comparecer domingo com seus amigos e familiares, vocês poderão encontrar e conhecer no local a equipe do São Paulo Antiga. Nós estaremos lá com um de nossos veículos de nossa locadora de veículos clássicos e especiais, a SP Antigos.

OS ORGANIZADORES:

Escola de Restauração de Veículos Antigos – A escola iniciou suas atividades em 2012, oferecendo bolsas gratuitas para jovens de baixa renda através do Projeto Escola de Offício. É a primeira escola da América Latina a oferecer cursos regulares na restauração de veículos antigo. O Curso de Formação Profissional oferece treinamento básico teórico na área de Restauração de Veículos Antigos até a formação profissional prática, em oficina, em todas as áreas da profissão de Restaurador de Veículos Antigos, com objetivo de prover ao participante um embasamento adequado para seu ingresso nas atividades práticas.

Centro Técnico Templo da Arte – A escola foi criada em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, em 1991. No início, ela oferecia cursos de artesanato e artes em geral. Posteriormente, por volta do ano 2000, outros cursos foram criados, como alguns relacionados aos materiais de arte. Em 2006, começaram os cursos técnicos de restauração e conservação em pintura de cavalete, em arte sacra, papel e museologia. Em 2008, quando o CTTA mudou-se para o bairro do Ipiranga, na capital paulista, iniciou-se cursos de pós-graduação em : restauro em arquitetura, perícia e análise de obras de arte, restauro de material gráfico e restauro de pintura de cavalete.

Serviço

Evento: Artes, Antigos & Amigos no Ipiranga

Dia: 03/09/17

Local: Rua Costa Aguiar, 1013 – Ipiranga

Abertura: 10h30

Aberto gratuitamente ao público

Mais informações: (11) 5011-9111 ou (11) 3385-7443