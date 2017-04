Quem acessa o São Paulo Antiga frequentemente, já sabe que temos inúmeras estações ferroviárias abandonadas espalhadas por todo o Estado.

Com a extinção do transporte ferroviário de longa distância, praticamente todas as estações começaram a deteriorar-se. Muitas caem no imbróglio jurídico que é a discussão de quem é o proprietário de fato e de direito das estações e enquanto isso não é definido nem prefeituras e nem as empresas ferroviárias preservam suas estações que tornam-se focos de abandono, de acúmulo de lixo, de pixação e decadência.

Na cidade de Manduri, no interior paulista, encontramos mais um exemplo nítido do descaso para com as estações ferroviárias paulistas. A antiga estação, que pertenceu a Sorocabana e posteriormente à Fepasa, está completamente esquecida.

Segundo o site Estações Ferroviárias, a atual estação é a terceira erguida na cidade. As duas anteriores obviamente já foram demolidas há muitos e muitos anos, provavelmente no máximo em meados dos anos 1960, já que a atual estação de Manduri foi inaugurada entre 1963 e 1969.

A estação atual me parece um tanto quanto curiosa. A cidade de Manduri é uma cidade relativamente pequena, mas a estação é realmente muito grande. Não acredito que mesmo em seu período de auge a estação necessitou de uma construção tão grande. Os trens de passageiros passaram por ali até 1999, quando foram suprimidos pela concessionária Ferroban. Deste então apenas trens de carga circulam pela linha, sem parar pela estação.

O local onde encontra-se a estação de Manduri é uma área lateral da cidade e é o mesmo local onde encontra-se a rodoviária da cidade. Esta, é bem menor que a estação ferroviária e é mais adequada ao tamanho da cidade.

Andando pela estação é possível notar o abandono do local. A mesma não encontra-se isolada e por estar aberta é alvo fácil de vandalismo. Por todas as paredes são encontradas pichações e nas salas internas onde seriam bilheterias encontramos acúmulo de lixo. Até carteiras escolares antigas foram encontradas jogadas em um canto da estação.

É mais uma obra feita com o dinheiro público que hoje encontra-se abandonada.

