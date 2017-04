São Paulo na Exposição de Lion de 1914

No início do século 20 São Paulo já era a maior economia do Brasil, com seus grandes e produtivos cafezais espalhados por todos os cantos de nosso Estado. Em uma época em que nossa indústria ainda engatinhava, era o café paulista que ditava os rumos da economia e da política nacional, que aliada com Minas Gerais gerou a política do café com leite.

E essa grande riqueza, que ditava os rumos do país, era observada de perto no exterior, especialmente na Europa. Estima-se que nos anos 10 do século 20, metade do café consumido no mundo saia de São Paulo.

E foi nesta época, que o Brasil participou de um dos eventos mais importantes do mundo naquele tempo: A Exposição Internacional de Lion em 1914.

Realizada entre maio e novembro de 1914, a Exposição de Lion reuniu alguns dos principais países do mundo, como Bélgica, França, Noruega, Japão, Brasil e Rússia, entre outros. Cada nação construía seu próprio pavilhão e expunha nele o que havia de mais interessante em seu país, tanto na área agrícola, como industrial, comercial e marítima.

O pavilhão brasileiro era um dos mais bonitos e visitados da exposição. Em uma época que o café era a grande jóia do país e o já mundo venerava a bebida, era compreensível que o maior destaque do Brasil fosse o café paulista.

A ilustração abaixo, mostra como era o pavilhão brasileiro em Lion:

Bastante elegante, o pavilhão destacava a bandeira nacional de maneira estilizada em seu canto superior direito. Lá ficava um globo azul idêntico ao de nossa bandeira, com as estrelas e o lema positivista. No centro da construção, duas bandeiras nacionais ficavam tremulando. No frontão, por sua vez, a força paulista estava esculpida com a inscrição “Etat de Sao Paulo”.

No pavilhão era apresentado o café brasileiro, desde a planta até a bebida, passando por mostras do fruto – raro de ser visto no velho continente – publicidade e, por fim, a própria bebida que era servida para todos os visitantes do estande do Brasil.

Um dos principais representantes brasileiros nesta exposição, foi o Conde de Serra Negra, que nesta mesma época inaugurou, em Paris, o Café São Paulo.

A mídia paulista visitou o evento para retrata-lo a nossa população. Nas páginas do extinto jornal Correio Paulistano, a reprodução de um períodico francês, o Nouvelliste de Lyon, deixa evidente o protagonismo paulista na economia do Brasil:

A Exposição Internacional de Lion de 1914 foi um grande sucesso e uma grande oportunidade para novos negócios para os cafeicultores paulistas. Se a Primeira Guerra Mundial não tivesse eclodido com a exposição já em andamento, talvez tivesse sido um sucesso ainda maior.

Saiba mais:

Veja abaixo, uma imagem tridimensional do pavilhão brasileiro:



E também uma animação 3D completa da Exposição de Lion de 1914 (o pavilhão do Brasil surge aos 40 segundos):