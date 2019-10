Entra em cartaz neste sábado, dia 19, no Museu da Energia, a exposição “São Paulo pelas lentes de Gaensly”, com o registro de Guilherme Gaensly, considerado um dos mais importantes fotógrafos a retratar a paisagem urbana de São Paulo do início do século passado. Ainda na data acontece uma visita temática às 11 horas, com a presença de Maria Fernanda Mendes e Freitas e Danieli Giovanini, curadoras da exibição.

A exposição gratuita apresenta, além de objetos e documentos, uma seleção do maior acervo fotográfico conhecido do fotógrafo suíço, preservado pela Fundação Energia e Saneamento. Gaensly mudou-se com a família para a Bahia aos cinco anos de idade e já adulto e consolidado na profissão, transferiu-se para São Paulo, onde trabalhou para a companhia de energia Light entre 1899 e 1925.

Nos destaques da mostra, o público vai conhecer a câmera de Grande Formato 5×7″, modelo similar utilizado pelo fotógrafo na época, cartas da Light para Gaensly, desenhos técnicos de iluminação pública, tais como os postes instalados no período pela empresa.

Com a finalidade de fotografar as obras e patrimônio da Light, Gaensly acabou realizando uma extensa memória visual de São Paulo no período, registro único da cidade que, em plena transformação urbana, deixava para trás suas características rurais.

Para Maria Fernanda Mendes e Freitas, Coordenadora do Núcleo de Documentação e Pesquisa da Fundação Energia e Saneamento, a exposição chega em um momento oportuno, “neste ano completam-se 120 anos do início da atuação da Light no Brasil e a exibição faz parte dessa celebração. Através das lentes de Gaensly é possível observar a transição da cidade para a modernidade. Com o acesso à energia elétrica, a metrópole começa a desenhar o seu desenvolvimento urbano”, destaca Maria Fernanda que também é co-curadora da mostra.

“São Paulo pelas lentes de Gaensly” fica disponível até março de 2020 para visitação.

EXPOSIÇÃO “SÃO PAULO PELAS LENTES DE GAENSLY

GRATUITO

Local: Museu da Energia de São Paulo

Data: 19/10/2019 a 28/03/2020

Horários: 10 às 17 horas

Endereço: Alameda Nothmann, 184, Campos Elíseos

Mais Informações: (11) 3224-1489

www.museudaenergia.org.br