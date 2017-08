Santander reabrirá ao público o Edifício Altino Arantes

Uma excelente notícia para os paulistanos. Depois de anos deixado meio esquecido pelo Banco Santander – e alvo de constantes cobranças nossas – o Edifício Altino Arantes, um dos mais importantes cartões postais da Cidade de São Paulo, será reaberto com o nome de Farol Santander.

A iniciativa foi anunciada diretamente pelo presidente da instituição financeira, Sérgio Rial, durante entrevista coletiva onde foram discutidos os resultados do Santander no segundo trimestre.

De acordo com Rial “O prédio simbolizava a São Paulo capitalista, no sentido de progresso e acumulação de valor. Agora, passará a se chamar ‘Farol Santander’, para passar a simbologia de olhar para frente”.

De acordo com o que o São Paulo Antiga pode apurar, apesar de não haver ainda muitos detalhes, o local será remodelado para abrigar um centro cultural, terá seu famoso mirante reaberto e contará com a atuação de diversos expoentes culturais. A estimativa é que o local seja entregue ao público ainda este ano, no final de novembro.

A iniciativa é um presente não só para os paulistanos – pois dará um grande estímulo para as atividades turísticas do centro – como também para o próprio edifício que recentemente completou 70 anos.

Via Valor