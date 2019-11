Você conhece a expressão “fazendo o triângulo” ?

É comum que algumas gírias, expressões e costumes desapareçam com o tempo. Por isso muitas coisas que são corriqueiras em uma época parecem tão estranhas ou desconhecidas anos mais tarde.

Os paulistanos mais antigos com certeza lembram-se ou fizeram uso da expressão “fazer o footing”. A expressão famosa em São Paulo especialmente até o início dos anos 1960 fazia referência a caminhada que as pessoas faziam para passear nas principais avenidas de São Paulo. Este “footing” era o momento quando as pessoas aproveitavam para visitar os cafés, olhar vitrines e, claro, paquerar.

Em São Paulo as vias mais disputadas para o “footing” eram as Avenidas Celso Garcia, Rangel Pestana e São João, além da Rua das Palmeiras. Mas e as ruas mais ao centro, como Direita, São João, 15 de novembro e Líbero Badaró ? Bem essas tinham uma expressão própria chamada “fazendo o Triângulo”.

O triângulo que se refere a frase é nada menos que o conhecido triângulo histórico de São Paulo, área onde a cidade começou e que é basicamente compreendida pelas ruas São Bento, Direita e 15 de Novembro, que formam um triângulo (veja a primeira imagem da galeria no final deste artigo).

A expressão “fazendo o triângulo” era utilizada especialmente nos últimos anos do século XIX e nas três primeiras décadas do século XX e incluía também outras ruas, como José Bonifácio, Boa Vista, Líbero Badaró e até a Praça do Patriarca.

O costume de fazer o triângulo era mais concorrido aos sábados, quando as pessoas passeavam pela região desfilando suas melhores roupas, seu melhor chapéu, além de jóias e perfumes para percorrer vitrines de lojas como Mappin, frequentar cafés e livrarias e até ultrapassar os limites da área propriamente dita, atravessando o Viaduto do Chá para frequentar o Bar e Restaurante Panamericano, na Rua Xavier de Toledo.

Era fazendo o triângulo que muitos rapazes e garotas conheciam através de paqueras aqueles que no futuro acabavam virando seus pares para o resto da vida. Muitas vezes devido a timidez não havia uma aproximação em público e especialmente as mulheres se valiam de mandar cartinhas – muitas vezes anônimas – para redações de revistas como A Cigarra, descrevendo o “príncipe encantado” que viram no tal footing, para quem sabe o rapaz responder para a redação. Já inclusive abordamos essa paquera das antigas aqui no São Paulo Antiga. Veja abaixo um exemplo típico:

Se fazer o triângulo especialmente aos sábados era concorrido, era também democrático. As ruas do centro recebiam a todos independente de posição social e era ali que pessoas da elite transitavam entre pessoas de outras camadas sociais e a imprensa da época ficava de olho.

Por isso acabou virando um costume jornais e revistas da época periodicamente mostrar fotografias, geralmente das donzelas, fazendo o triângulo. Era como uma coluna social e as pessoas se esforçavam para ir com suas melhores roupas, na esperança de sair no clichê da imprensa. Lembre-se que era um tempo onde fotografia ainda era algo raro e caro de se fazer para a maioria da população.

Além das fotografias os jornais e revistas da época mencionavam o nome daqueles que estavam a fazer o triângulo e que conseguiam ser identificados. Este recorte abaixo, do extinto jornal Correio Paulista, menciona todos aqueles que o repórter conseguiu identificar:

A lista acima menciona vários nomes e sobrenomes bastante famosos de nossa cidade, como os Suplicy, Klabin e Whitaker entre outros. Note também que o jornal dá detalhes da vestimenta de alguns e utiliza-se de expressões da língua francesa como “mlle” uma abreviação de mademoiselle (senhorita).

O desuso da expressão fazendo o triângulo parece ter ocorrido em meados da década de 1930, quando os jornais e revistas param de mencionar, ao contrário do footing que ainda perduraria por mais algumas décadas.

PORQUE “FAZER O TRIÂNGULO” CAIU EM DESUSO ?

Não há uma explicação precisa para explicar o porque do fim da expressão, mas há uma lógica no próprio desenvolvimento urbano de São Paulo para isso. Nas duas primeiras décadas do século XX e nos primeiros anos da década de 1930 quase todo comércio elegante ou não da cidade estava concentrado na região chamada de “centro velho” da cidade, área onde o Triângulo Histórico se encontra.

Com o passar dos anos a cidade se expandiu para a região chamada “centro novo” área conhecida por estar do outro lado do Viaduto do Chá, junto ao Teatro Municipal, Hotel Esplanada e outras lojas elegantes, que atendiam em ruas como Barão de Itapetinga, 24 de Maio, Conselheiro Crispiniano entre outras.

Assim fazer o footing continua na moda, em novas ruas da cidade e nas antigas também, enquanto citar apenas o triângulo passava a ser algo do passado, da São Paulo de outrora.

Abaixo uma galeria com fotografias de paulistanos e paulistanas fazendo o triângulo (clique na foto para ampliar):