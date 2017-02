A famosa Avenida Paulista já foi, num passado distante, o endereço dos ricaços paulistanos. Foi uma época em que esta avenida não tinha o trânsito congestionado dos dias atuais e que no lugar de grandes edifícios, abrigava boa parte das mais elegantes residências da Cidade de São Paulo. Eram construções realmente magníficas, no então endereço da elite da cidade.

Das dezenas de residências luxuosas e elegantes que haviam nesta avenida, apenas algumas poucas resistem bravamente ao tempo e a especulação financeira, como a Casa das Rosas e o tão abandonado Palacete Franco de Mello.

Localizado no número 1919 da Avenida Paulista, o Palacete Franco de Mello também é conhecido como “Residência Franco de Mello” e hoje é o último exemplar ainda em pé da primeira fase residencial da avenida, período compreendido entre 1891 e 1937.

Construída em 1905, a residência é obra do construtor português Antônio Fernandes Pinto e encontra-se em um belo terreno ajardinado de 4720m². Sua fachada é de arquitetura eclética e possui influências francesas do período de Luís XV nos enfeites do frontão e no caixilho das janelas, além de uma mansarda renascentista. Em seu interior há um total de 35 cômodos.

Joaquim Franco de Mello, que dá nome ao casarão, foi um coronel e rico agricultor que entre outras atividades, fundou uma cidade no interior paulista, dando a ela o nome de sua esposa, Lavínia. No imóvel, Franco de Mello residiu com sua mulher e seus três filhos, Raphael Franco de Mello, Rubens Franco de Mello e Raul Franco de Mello.

Apesar da bonita história envolvendo o imóvel, hoje a situação da velha mansão não tem nada de belo. Tombado pela esfera estadual (Condephaat) em 1992 o imóvel passou a ser palco de uma disputa entre seu proprietário, Rubens Franco de Mello, e o governo paulista. No início de 2000, ele entrou com uma ação contra o Estado pedindo uma indenização pelos prejuízos causados a ele pelo tombamento. Em agosto do mesmo ano o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) aceitou a solicitação de Franco de Mello e condenou o Estado de São Paulo a pagar ao herdeiro do palacete uma indenização de 55 milhões de reais, por conta dos prejuízos sofridos por ele em decorrência do tombamento do imóvel. No entanto, o governo paulista foi ao Supremo Tribunal Federal (STF) e recorreu da ação.

Desde então, o imóvel sofre duramente como consequência da disputa judicial entre os dois lados. Aparentemente o dono do palacete parece ser perseguido pelo poder público. Qualquer coisa que os proprietários tentam empreender no local logo é suspensa. Foi assim com um estacionamento na área em volta do imóvel, com a boate que operou no palacete, com o Mundo Mix e até mesmo com uma feira de animais.

E enquanto isso, o Palacete Franco de Mello vai se deteriorando cada vez mais. Há anos não recebe pintura, uma vegetação já aparece nas paredes do imóvel, fruto de inúmeras infiltrações e há diversos vidros quebrados. Como se isso não bastasse, há uma obra de um novo edifício no terreno ao lado do palacete e que pode vir a comprometer a já sofrida estrutura do imóvel.

Somos defensores da preservação e do patrimônio histórico, mas temos que ser conscientes de que é preciso haver uma política mais séria e consistente em torno dos bens tombados na capital paulista. É inegável que este imóvel é um bem histórico da Cidade de São Paulo e precisa ser tombado e preservado. Mas não é possível que seus proprietários sejam reféns de seus imóveis e de uma política de preservação arcaica e arbitrária. Tão logo qualquer imóvel seja tombado o poder público precisa dar uma rápida destinação ao mesmo e caso a família não possa arcar, que seja indenizada com valores justos.

Da forma em que está, não é nem para o governo e nem para os herdeiros. E ainda menos para a municipalidade, pois o bem vai se deteriorando e pode até vir a ruir, com prejuízos inestimáveis e irrecuperáveis à cultura e a memória da nossa cidade.

