Gijo, o Rei da Linguiça

A cidade de São Paulo é um dos principais centros gastronômicos do mundo, com uma imensa variedade de restaurantes, bistrôs, cafés e lanchonetes incríveis, para todos os gostos e bolsos.

A capital paulista também é conhecida pelos seus variados empórios tradicionais espalhados pelos nossos bairros e fazendo a alegria dos paulistanos.

E na Vila Mariana há um estabelecimento que se você ainda não conhece, precisa ir correndo conhecer: A Casa Gijo, ou melhor dizendo, o paraíso das linguiças!

A frase estampada no toldo com os dizeres “as melhores linguiças do mundo” soa ousada, mas basta adentrar ao pequeno estabelecimento para se dar conta que as linguiças oferecidas ali são realmente divinas.

Fundada em 1949, a Casa Gijo é um estabelecimento de tradição familiar que hoje está na terceira geração. Há várias décadas a casa era comandada por Luiz Trozzi, o Gijo, que é filho do fundador e ficou a frente do negócio até falecer em 2016. Desde então o comércio é comandado por uma de suas filhas que mantém o tradicional estabelecimento funcionando a todo vapor.

A casa é um paraíso aos amantes da iguaria. No total são oferecido mais de 20 tipos diferentes de linguiças, passando pelos sabores mais tradicionais aos mais exóticos, como as recheadas com alcaparras, a dinamite (picante), nozes, passas e até as famosas alheiras portuguesas. Nosso destaque especial vai para a linguiça fiorentina, uma maravilha feita com queijo faixa azul e vinho branco.

Até o final da década de 1970 todas as linguiças eram preparadas ali mesmo, no açougue que o estabelecimento mantinha no fundo da loja. Posteriormente passou a ser produzida por frigoríficos parceiros, mas sempre com a rigorosa supervisão da Casa Gijo.

Decorada como um autêntico estabelecimento de italianos, a Casa Gijo ainda oferece pães italianos, vinhos e antepastos. A fama do estabelecimento da Vila Mariana já ultrapassou as fronteiras do Brasil, com exportações para Japão, Bélgica, Estados Unidos e diversos países da América do Sul.

Quando estiver pela Vila Mariana, não deixe de conhecer a Casa Ginjo e faça um brinde a este grande mestre linguiceiro que foi Luiz Trozzi.

Assista abaixo o vídeo que a nossa parceira Moustache Content fez na Casa Gijo:



Serviço:

Casa Gijo

Rua Dr. Pinto Ferraz, 16 – Vila Mariana

Telefone: (11) 5579-2935

Horários:

Segunda à sexta: 08:00 às 19:00hs

Sábados: 08:00 às 18:00hs

Domingos e feriados: 08:00 às 13:00hs