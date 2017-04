Realizado no último dia 9 de junho, no Madame (antigo Madame Satã), o Grande Salão Mercantilista reuniu entusiastas do revivalismo histórico em um evento que contou pontos de venda de roupas, objetos e acessórios, desfile de moda e ainda um leilão de alguns produtos disponíveis no evento.

A organização ficou por conta do pessoal do Picnic Vitoriano, que já falamos por aqui, e que realiza um excelente trabalho focado principalmente no revivalismo da Era Vitoriana, e que durante o ano realiza uma série de eventos temáticos, como chás e desfiles.

E para você conhecer um pouco mais sobre revivalismo histórico e conferir como foi o Grande Salão Mercantilista, assista este episódio da TV São Paulo Antiga e fique por dentro:

Aproveite e veja mais fotografias do evento (clique nas fotos para ampliar):

Aproveite e conheça um pouco mais do Picnic Vitoriano através do site oficial do grupo: