Históricos de São Paulo – 1º Encontro de Carros Antigos

Uma excelente iniciativa da Prefeitura de São Paulo para promover a retomada cultural e turística do centro histórico vai acontecer neste domingo, 2 de junho.

Realizado pela Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo vai acontecer o 1º Encontro de Carros Antigos “Históricos de São Paulo” que irá reunir em exposição mais de 1500 veículos antigos por toda a região conhecida como Triângulo SP, área compreendia entre Pátio do Colégio, Largo de São Francisco, Largo de São Bento e Praça do Patriarca.

Esta grande festa já começa nesta sexta-feira, dia 31, a partir das 18:00 hs, e no sábado, a partir das 8:00 hs, com shows de rock, jazz e blues, além de atividades interativas como cabine de fotos, simuladores de carros e participação de pin-ups! O evento conta com o apoio da Galeria do Rock.

O ‘Históricos de São Paulo’ promete encantar os amantes de carros clássicos com os mais de 156 clubes de antigomobilismo, como: Clube do Fordinho, Chevrolet Clube do Brasil, Clube do Opala de São Paulo, Federação Brasileira de Veículos Antigos, Chrysler Club do Brasil, Fusca Clube do Brasil, Galaxie Club do Brasil, entre outros.

O São Paulo Antiga e a SP Antigos estarão presentes no evento com o nosso Plymouth Special Deluxe 1948 azul (na foto que abre a reportagem é o carro do meio).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

‘ EXPOSIÇÃO CARROS MEMORÁVEIS ’

– SÁBADO – das 10h às 19h

– DOMINGO – das 8h às 18h

Uma seleção de veículos icônicos que fizeram parte da história estarão presentes na exposição, como um Karmann Ghia Porsche Dacon de 1966, que pertenceu aos irmãos Fittipaldi, um Fordinho de 1929, que pertence a Prefeitura de São Paulo, dentre outras preciosidades.

Locais de exposição :

– Frente do Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura de São Paulo.

– Praça do Patriarca.

– Rua XV de Novembro.

‘ GRANDE ENCONTRO ’

– DOMINGO: das 8h às 18h

Mais de 1.500 veículos estarão presentes no grande encontro em uma área de 4.000 metros que abrangem as regiões do Theatro Municipal, Pátio do Colégio, Largo São Francisco e Largo São bento.

GARAGEM – SIMULADOR DE CARROS

– DOMINGO: das 10h às 16h

Os jovens poderão interagir com um simulador de carros com modelos personalizados.

Local : Largo do Café

ARENA INFANTIL

– SÁBADO: das 10h às 16h

– DOMINGO: das 10h às 16h

As crianças também terão atividades interativas dedicadas ao público infantil.

Local : Deck Largo São Francisco

ALIMENTAÇÃO

– DOMINGO: das 8h às 18h