Hotel Ouro Fino

Em nossas andanças por São Paulo, já fizemos longos trajetos a pé para fotografar localidades inteiras. Em uma dessas caminhadas, fotografamos as avenidas Rangel Pestana e Celso Garcia de ponta a ponta, desde a Ladeira do Carmo até o término de no sopé da Colina da Penha.

Em todo esse percurso fotografamos dezenas de imóveis antigos, alguns bem outro mal preservados, que ao decorrer de 2009 para cá já passaram por inúmeras transformações, como reformas, restaurações e até demolições.

Na mesma avenida Celso Garcia, um imóvel que gosto muito é este aqui:

Localizado nas numerações 401 a 407, este pequeno prédio do início do século 20, possui quatro estabelecimentos, sendo três no piso térreo e um no superior.

Possivelmente quando o imóvel foi construído, funcionava como residência no piso superior e um comércio no térreo, possivelmente sendo o estabelecimento da família que morava na sobreloja, o que era bastante comum antigamente.

Neste andar superior, funciona há algumas décadas um pequeno hotel chamado Ouro Fino.

Estes pequenos hotéis são muito comuns na região do Brás, tendo vários deles espalhados ao redor do Largo da Concórdia e nas vias próximas. Nenhum outro, entretanto, é tão bem preservado como este Ouro Fino.

Apesar de no piso térreo alguns clientes pintarem suas entradas em cores destoantes ao padrão do imóvel, a situação geral da construção é muito interessante. Nós que habitualmente passamos pela Celso Garcia podemos atestar: está sempre muito bem cuidado.

Antes desta cor, que não achamos a mais interessante, ele estava pintado em outra combinação que dava mais graça a construção:

Estes imóveis são jóias raras desta região paulistana e esperamos que continuem sempre assim, preservadas e na ativa.

Conheçam outros imóveis interessantes da Avenida Celso Garcia clicando aqui.