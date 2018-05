Sair para comer em um bom restaurante é um dos meus prazeres favoritos. Adoro visitar estabelecimentos tradicionais e conhecer um pouco mais do que estes estabelecimentos tem a oferecer, seja um prato exclusivo da casa, uma sobremesa única ou mesmo aquele atendimento cordial que já faz valer a visita.

Pois São Paulo ainda possui lugares bem interessantes para comer fora da terrível onda da ˝gourmetização˝ (odeio essa palavra) que tomou conta não só dos lugares mais badalados da capital paulista, como mais recentemente no centro velho de São Paulo.

Restaurantes moderninhos e ˝do momento˝ estão surgindo aos borbotões na região central, enquanto outros com preços honestos, cardápios desprovidos de pirotecnia e ausente de ˝gourmezices˝ vão agonizando e encerrando suas atividades, sem qualquer atenção do poder público que poderia dar algum tipo de incentivo ou apoio para estes recantos turísticos e da boa comida possam sobreviver.

Não vou mencionar nem entrar em detalhes aqui da recente morte do centenário e incrível restaurante Capuano, que fechou recentemente vítima da especulação imobiliária. E nem do saudoso Café Paulista, em Santos, que também deixou uma legião de fãs e fregueses entristecidos.

Vou falar de outro restaurante italiano que nos deixou, o La Farinata:

Inaugurado em 1972, o La Farinata era até alguns poucos meses atrás um local onde comer bem e de maneira farta era algo garantido. Já nem sei mais quantas vezes que entrei neste ícone da Avenida Ipiranga, 924, para comer uma boa massa seja sozinho ou junto de alguma companhia.

Além de preços honestos, a casa que rumava para 5 décadas de atividade também mantinha um atendimento gentil e cordial onde os garçons sempre tinham o cuidado de tirar dúvidas do cardápio ou mesmo para avisar quando um prato podia ser dividido, evitando o desperdício.

A casa tinha um visual já bastante antiquado e desatualizado, mas ao invés disso ser um ponto negativo era algo a favor da casa. Me fazia lembrar alguns dos interessantes cafés – também de imigrantes italianos – que tive o prazer de conhecer em Buenos Aires.

Minha última visita ao La Farinata foi ano passado, quando levei dois turistas americanos para comer uma boa massa por ali. Apesar da comida continuar deliciosa, senti já um certo descuido com a aparência do local e até mesmo com a limpeza das mesas, contudo nada que me fizesse me arrepender da escolha.

Porém este ano não deu mais para o restaurante. O La Farinata fechou suas portas, deixando para trás 46 anos de história e tradição. A cena da foto que abre o artigo é tão dolorosa quanto a foto acima, que tirei pelas grades da porta quando dei de cara com o estabelecimento fechado.

De acordo com uma pessoa que trabalha em um estacionamento próximo ao restaurante e não quis se identificar, a crise econômica não foi o único motivo de levar o La Farinata a fechar.

Ele afirma que a ocupação ocorrida no prédio onde está localizado o restaurante, afetou consideravelmente o fluxo de fregueses, uma vez que o acúmulo de lixo ao lado do restaurante passou a ser grande, além de constantes intervenções ocorridas por ali.

Esperamos que alguém reabra o local e traga o La Farinata de volta, um espaço como esse não pode ter tão triste fim.