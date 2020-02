Leilão tem preciosidade do Metrô de SP para lance

Em funcionamento desde 1974, o Metrô de São Paulo é um dos serviços públicos mais admirados pelos paulistanos. Durante os anos já próximos ao início de suas operações, o poder público passou a divulgar bastante as vantagens e a modernidade deste novo serviço que apesar de importante, chegava à capital paulista com um certo atraso se comparado a outras cidades do mundo.

Entre as atrações uma das mais lembradas pelos paulistanos que viveram aquela época era a exposição “Conheça o Metrô” que ficou por um longo tempo na Praça da Sé, mostrando parte de um dos carros que iria operar no sistema além de explicativos de como seria o serviço que em breve estaria dando as caras em nossa cidade.

Quando o serviço foi inaugurado, em 14 de setembro de 1974 a Companhia do Metropolitano de São Paulo ofereceu – em quantidade limitadíssima – uma placa de metal que representava o tradicional bilhete magnético unitário do metrô. O brinde era oferecido dentro de uma elegante estojo com as inscrições “Metrô de São Paulo“. Salvo algumas alterações aqui e acolá o bilhete até hoje é praticamente o mesmo daquela época.

Bastante raro de ser ver hoje em dia, este belo item colecionável agora pode ser seu. Um exemplar desta placa de metal foi colocada para ser leiloado em um serviço de leilões online aqui de São Paulo. Extremamente bem conservado e ainda acondicionado em seu famoso estojo original o objeto está sendo ofertado com o lance mínimo de R$ 240,00.

Até o momento desta publicação ninguém ainda havia dado lance. Se você procura algo bem curioso e raro de São Paulo para colecionar, a oportunidade é essa!

Veja mais fotos (clique para ampliar):

Ficou interessado ? Clique no link abaixo para se cadastrar e dar o seu lance:

https://www.passadoalimpoleiloes.com.br/peca.asp?ID=6419343&ctd=11&tot=&tipo=|19|&artista=