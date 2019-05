O centro paulistano é tão diverso que há inúmeras opções para o desenvolvimento de roteiros turísticos ou históricos, com as temáticas mais interessantes que se possa imaginar.

O leitor do São Paulo Antiga que nos acompanha por algum tempo com certeza já foi ou tomou conhecimento dos que nós já realizamos pela cidade, como a história dos Barões do Café, Mistérios da Cidade ou mesmo um passeio para iniciantes.

Enquanto não retomamos nossos passeios (eles voltarão em julho, aguarde!) temos uma dica super bacana para vocês. O roteiro: Letras Art Déco do Centro de São Paulo.

Organizado por J.R D´Elboux do excelente Tipos Paulistanos, o roteiro irá percorrer o centro paulistano em duas datas – 4 e 18 de maio – para conhecer de perto os belos edifícios da região e seus letreiros em estilo Art Déco, construídos entre as décadas de 1930 e 1950.

Na primeira data a caminhada percorrerá a região conhecida como centro velho, onde iniciou-se a urbanização da capital paulista. Posteriormente na data seguinte o chamado centro novo, área compreendida do lado posterior ao Viaduto do Chá (Praças Ramos e da República, Rua Barão de Itapetininga e cercanias).

De acordo com o organizador os percursos – que serão feitos a pé – tem aproximadamente um total de 2500 metros.

Serviço:

Letras Art Déco do Centro de São Paulo

Datas: 4 e 18 de maio

Horário: 10:00 às 13:00

Preço por dia: R$ 80,00

Promoção para os dois dias: R$ 150,00

Inscrições e informações pelo email: roteiros@tipospaulistanos.com.br

Vagas limitadas!

Sobre o Tipos Paulistanos:

Iniciado em 2013 em um página do Facebook, o Tipos Paulistanos foi originado a partir de uma dissertação acadêmica. A sensibilidade de J.R. D´Elboux em captar as mais diferenciadas tipografias presentes no cotidiano de São Paulo deu origem a este trabalho bastante original e criativo.

Se você ainda não conhece, recomendados seguir as mídias sociais do Tipos Paulistanos no Facebook e Instagram.