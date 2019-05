Livro de projetos – Arquiteto Rino Levi

Autor de grandes obras espalhadas pela cidade de São Paulo, Rino Levi é conhecido como um dos grandes arquitetos brasileiros. Sua assinatura está em edifícios como o Guarani (Parque d. Pedro II), Nicolau Schiesser (demolido – Rua Augusta), Sede do IAB-SP entre outros.

No vídeo dessa semana trazemos para você conhecer em detalhes as obras deste importante arquiteto reunidas em um livro catálogo. Assista:

