Locomotiva histórica apodrece em Guarulhos

Um caso vergonhoso de descaso com o patrimônio histórico ocorre a céu aberto em uma praça da região central de Guarulhos.

Conhecida como “Joaninha” e cuja história já contamos aqui no São Paulo Antiga, a locomotiva que está estacionada onde era a antiga Estação Guarulhos do saudoso Trem da Cantareira está apodrecendo sem qualquer providência da prefeitura guarulhense para evitar sua provável destruição.

Construída em 1940, Joaninha trabalhou durante toda sua vida útil transportando vagões repletos de açúcar produzidos na usina Tamoio (em Ibaté, região de São Carlos) até meados da década de 1960 quando a ferrovia onde circulava foi fechada.

Ficou parada até 1976 quando foi arrematada por um sucateiro de Guarulhos que a guardou em seu depósito até o ano 2000, quando a cedeu para a prefeitura guarulhense instalar na Praça IV Centenário, região central da cidade, e endereço da velha estação. E lá está até hoje.

A falta de manutenção já foi alertada por nós em reportagem de 2014, entretanto desde então a situação só piorou. A atual administração municipal removeu o antigo posto da Guarda Municipal que ficava no espaço da antiga estação, deixando não só a locomotiva mas toda o antigo complexo ferroviário total situação de abandono.

A locomotiva foi pichada, está completamente podre e enferrujada e tem um forte odor de urina, já que moradores de rua usam a área para morar e também para fazer suas necessidades. Ao lado da locomotiva, um playground para crianças também oferece riscos a seus poucos usuários devido à falta de manutenção.

Em outro canto da praça, diante de um hotel internacional, uma pequena pilha de pedra calcária (utilizada para fazer o calçamento português da praça) jaz abandonada.

De acordo com alguns usuários da praça e um funcionário do hotel que não quis se identificar, a praça, seus instrumentos e mesmo a locomotiva não recebem manutenção há pelo menos dois anos, ocorrendo somente varrição. A situação piorou de um ano pra cá, quando até furtos passaram a ser praticados por ali no período da noite.

A praça que poderia ser um local de lazer para crianças para conhecer um pouco da história da cidade e mesmo se divertir com uma locomotiva vive vazia. São raros também os hóspedes do hotel que se aventuram na praça, especialmente à noite. Um descaso ao patrimônio público e um desrespeito à memória ferroviária nacional.

Abaixo mais duas fotografias da praça e da locomotiva. Na primeira fotografia é possível ver em detalhes o quanto está enferrujada a estrutura, colocando em risco sério qualquer pessoa que se aventurar subir nela, especialmente crianças.

Pelo fato da locomotiva ser um patrimônio histórico, procuramos o Secretário de Cultura da cidade, Vitor Souza, com alguns questionamentos. Até o momento não houve qualquer retorno da administração à respeito de nosso e-mail. O São Paulo Antiga irá contatar o Ministério Público para obrigar a prefeitura a tomar providências a respeito deste bem histórico.

Caso alguém da prefeitura resolva se manifestar, atualizaremos este artigo com novas informações.