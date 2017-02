A Maratona Fotográfica Cidade de São Paulo é um desafio fotográfico divertido e lúdico. O projeto tem o patrocínio da BASF através do ProAC/ICMS – Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura.

Para participar basta acessar o site www.maratonafotograficadesp.com.br , clicar em inscrição e seguir as orientações.

A inscrição é gratuita e pode ser feita entre os dias 13 e 23 de janeiro, porém limitada a 360 inscritos maiores de 18 anos. O regulamento completo está disponível no site.

O desafio começa e termina no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade. Cada participante receberá três temas surpresas para se inspirar e partir para fotografar ao longo do dia com o intuito de criar um ensaio fotográfico que reflita o seu olhar sobre a cidade.

Ao final do dia, para cada tema devem ser enviadas 04 fotos pertinentes e diferentes, totalizando 12 imagens que configuram o Ensaio a ser enviado e julgado. O Júri será composto por dez profissionais que tem em seu trabalho uma forte ligação com a cidade. São eles:

• Douglas Nascimento @saopauloantiga

• Paulo Von Poser @paulovonposer

• Renata Falzoni @rfalzoni

• Marcel Mariano @luste_editores

• Maria Isabel Ribeiro

• Elen Cassia @sp4you

• Kiki Millan creatrix.com.br

• Rafael @splovers

• Eleonora Kallas

• Fred Busch @brooklinbikecafe

Para quem não se inscrever, A Maratona Fotográfica Cidade de São Paulo abre a possibilidade de participação livre, no dia, via hashtag #maratona_sp no Instagram. Estas imagens, entretanto, não poderão ser visualizadas através do site.

Os 6 (seis) ensaios melhores qualificados ficarão expostos no link vencedores do site. Todos os outros participantes terão as suas imagens disponíveis para visualização, afinal a intenção da Maratona Fotográfica Cidade de São Paulo é dividir olhares especiais sobre a cidade com todos. Todas as imagens ficarão disponíveis por 12 meses.

Serviço:

Maratona Fotográfica Cidade de São Paulo

Data: 25/01/2017

Data de inscrição: de 13 a 23/01/2017

Vagas: 360 vagas

Resultado: primeira semana de Fevereiro

Sobre a BASF

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso econômico com a proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 112 mil colaboradores que trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 segmentos: Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções para Agricultura e Petróleo e Gás. Em 2015, a BASF gerou vendas de mais de € 70 bilhões. As ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN).

Para mais informações, acesse: www.basf.com.br

Projeto realizado através do ProAC/ICMS – Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura