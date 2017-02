Como estão os principais mirantes de São Paulo ?

A cidade de São Paulo é repleta de grandes edifícios, que podem proporcionar uma vista espetacular da cidade e também para localidades vizinhas próximas, proporcionando uma grande atração turística e cultural.

Entretanto, o que poderia ser uma atração valiosa para a imagem da capital paulista e também bastante lucrativa para os cofres públicos ou mesmo para a iniciativa privada é, na verdade, um grande mico. Subir no Edifício Altino Arantes ou no Prédio Martinelli, pode ser frustrante. Ou simplesmente não acontecer.

Nossa reportagem foi visitar os dois edifícios e conta aqui como foi.

EDIFíCIO ALTINO ARANTES

Principal cartão postal de São Paulo e praticamente um ícone identificado por todos os paulistanos, o Edifício Altino Arantes foi inaugurado em 1947 e abrigou até 2001 o extinto Banespa, outrora uma das principais instituições financeiras do país, vendida ao Banco Santander.

Porém desde que o Santander passou a ser proprietário do edifício, a atenção com o edifício foi diminuindo gradativamente até o ponto inaceitável em que se encontra hoje.

Subir ate o mirante do antigo Banespão, como era carinhosamente chamado, atualmente é uma experiência amarga. Até o início do ano já era muito complicado, com grandes filas, muita desorganização por parte do Santander em orientar o público, seguranças despreparados e, por fim, um tempo muito pequeno para ficar no mirante.

Contudo o que já era complicado, agora é muito pior, ou melhor, é impossível. Ao chegar diante do edifício o turista se depara com a entrada principal fechada, com vidros empoeirados e sujos e sem qualquer aviso ao público. Dirigindo-se pela entrada lateral, dedicada aos funcionários do edifício, irá encontrar este aviso não datado bem na recepção:

Fechado por tempo indeterminado, o mirante do Edifício Altino Arantes passa – supostamente – por melhorias. E estas melhorias quais seriam ? Não se sabe.

As recepcionistas que estão diante do aviso não dão muitas informações a respeito e incomodam-se com indagações mais incisivas. Quando nossa reportagem tentou fotografar o cartaz foi, de maneira muita áspera, convidado a se retirar pelo segurança, o que não nos impediu de registrar a imagem (foto acima).

Entramos em contato com a comunicação externa do Banco Santander, que nos retornou com a seguinte nota oficial:

“Em virtude de um projeto de melhoria e adequação na estrutura interna do Edifício Altino Arantes, as visitas ao prédio estão temporariamente suspensas. O Santander agradece a compreensão de todos.”

É uma resposta simplória demais para um descaso tão grande com um dos principais cartões postais da cidade. Ainda mais vindo de um banco tão rico, que patrocina inúmeras atividades culturais pelo Brasil e exterior, mas é incapaz de manter um mirante funcionando.

Há rumores, não confirmados, de que com a nova sede do Santander na marginal do Rio Pinheiros, inaugurada há poucos anos atrás, de que as atividades que ainda estão no centro da cidade sejam transferidas para lá. Teremos um cartão postal abandonado em São Paulo ? Esta pergunta só o Santander pode responder.

Fizemos uma solicitação ao banco para conhecer as obras de adequação que estão sendo feitas mas não fomos atendidos.

Santander desrespeita um símbolo paulistano:

O descaso do Santander com o Altino Arantes já teve outros capítulos. Entre janeiro e fevereiro deste ano o edifício ficou sem nenhuma bandeira em seu mastro.

A bandeira do Estado de São Paulo que tremula no mastro do edifício durante o ano inteiro esteve ausente por mais de 30 dias, até que foi recolocada no começo de fevereiro. A bandeira estava fora inclusive em 25 de janeiro, data que se comemora o aniversário da cidade (foto acima).

Se você também acha que este descaso do Santander com um símbolo tão importante para São Paulo e os paulistanos, deixe sua indignação nas redes sociais do banco: Facebook ou Twitter.

2 – PRÉDIO MARTINELLI

Se por um lado subir ao topo do Edifício Altino Arantes é impossível, no Martinelli a história é bem diferente. Não sem antes passar um pequeno show de desorganização.

O descuido com o visitante começa já na procura pelo local correto de subida, que fica na entrada localizada na avenida São João. Nas demais entradas não há qualquer aviso para onde turistas menos informados devem se dirigir.

Depois, já na entrada principal, não há qualquer auxílio de funcionários do edifício para a organização das filas, que se já eram longas antigamente, com a ausência do mirante do Altino Arantes ficaram ainda maiores. São os próprios turistas que tentam se organizar por ali, meio ao caos de pedestres que se irritam com as pessoas paradas no meio do caminho.

Ao entrar para começar a visita, há uma espécie de cadastramento das pessoas que é bastante lenta e desorganizada:

O visitante coloca seu nome completo, cidade e um meio de contato e depois está autorizado a subir. O processo é arcaico em folhas que ficam em uma prancheta. O ideal seria um funcionário rapidamente cadastrar as pessoas através de um sistema computadorizado, onde o visitante ficaria cadastrado em um mailing de turismo da cidade.

Após a fase lenta e burocrática, o visitante é autorizado a subir pelos elevadores. Ao chegar no terraço, é contemplado com vistas magníficas de todos os lados da cidade.

As agrugas iniciais lá no térreo são logo esquecidas lá em cima. Bem cuidado e sem pressão para os turistas descerem, a visita no edifício é bastante agradável e permite admirar com bastante tranquilidade a nossa São Paulo vista do alto.

Na visita em que fomos para produzir esta reportagem permanecemos cerca de 40 minutos lá em cima e podemos observar que na totalidade os funcionários designados para o local são todos bastante gentis e prestativos.

Peca no Prédio Martinelli a total ausência de folhetos explicativos do prédio, ou mesmo de folders para as demais atrações turísticas da cidade. Em algum canto da antiga residência do Comendador Martinelli poderia ser instalado um quiosque da SP Turis, que seria de grande serventia aos visitantes.

Mesmo com estes problemas, recomendamos fortemente a visita.

Serviço:

Prédio Martinelli

Acesso para visitantes pela Avenida São João, 65 – Centro

Horários Disponíveis:

Segunda a sexta 9:30 às 11:30 e 14:00 às 16:00

Sabados e domingos das 9:00 as 13:00

Tel: (11) 3104-2477

www.prediomartinelli.com.br

IMPRESSÕES GERAIS:

Visitando nossos mais importantes mirantes podemos constatar como o turismo em São Paulo ainda é levado, em alguns casos, de forma amadora. Os turistas ou ficam frustrados com o acesso negado ao Altino Arantes ou sofrem com a desorganização para ter acesso ao Martinelli.

Não é difícil profissionalizar e dar melhor assistência ao visitante. Outra coisa que se nota em ambos os casos é a total ausência de souvenires para venda aos inúmeros turistas que chegam ao local diariamente. Após a visita, as pessoas ficam empolgadas e poderiam consumir itens à venda, tal como livros, canecas, camisetas, imãs de geladeira etc.

Em Chicago, cidade que tem vários mirantes em arranha-céus, ao finalizar sua visita ao Skydeck, por exemplo, o turista desce por um elevador diferente ao da subida, que o leva diretamente a esta loja de souvenires no térreo:

Espero que um dia venha a existir algo similar em São Paulo. E você já visitou o Martinelli ou o Altino Arantes ? Conte para nós como foi sua experiência.