Monumento é furtado no Vale do Anhangabaú

Que o poder público paulistano é negligente com seu patrimônio histórico não é novidade. Mas a negligência e o descaso de nossas autoridades parecem ter batido todos os recordes desta vez com um acontecimento realmente inacreditável: o furto da escultura Diana Caçadora.

Instalada na Praça Pedro Lessa, a extremidade norte do Vale do Anhangabaú, a escultura de mais de dois metros de altura foi uma obra do Liceu de Artes e Ofícios que há décadas integrava o catálogo de obras públicas da Cidade de São Paulo.

Depois de mais 70 anos no local o monumento não está mais por ali, seu furto foi notado no final de julho por funcionários da obra de revitalização do vale. Após perceberem que a estátua não está mais ali a prefeitura registrou um boletim de ocorrência no 3°DP (Campos Elíseos). Até o momento nada foi encontrado e as buscas continuam.

Assista à reportagem do Jornal da Gazeta, edição de 15 de agosto de 2019, sobre o lamentável ocorrido: