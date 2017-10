Nota de Repúdio ao Jornal da Gazeta

Infelizmente a etiqueta do bom jornalismo, a ética profissional e o companheirismo entre os colegas de imprensa nem sempre são levados em consideração.

Nos quase 10 anos de existência do São Paulo Antiga, são inúmeras as minhas colaborações – muitas delas ocultas – a diversos veículos de comunicação. São repórteres de jornais, revistas, rádios e televisão que me escrevem ou telefonam em busca de ajuda com uma ou outra pauta, geralmente oriunda de algum artigo que publiquei – primeiro – aqui neste blog.

A TV Gazeta sempre foi uma delas. Basta você que lê este texto ir até a sessão ´Repercussão´deste site e verá várias participações minhas ao jornal noturno desta emissora.

A este mesmo jornal, inclusive, já auxiliei outras incontáveis vezes quando alguém da redação me liga, pedindo uma nova fonte para alguma reportagem ou alguma fotografia para usar em alguma matéria. Sempre os ajudei.

Infelizmente nos últimos tempos a cordialidade da redação do Jornal da Gazeta parece ter sido deixada de lado. Ficou, aparentemente, mais fácil ver algo que publicamos aqui em nossas páginas e simplesmente dar uma adaptada e mandar pro ar no jornal.

Na edição de 31 de agosto do Jornal da Gazeta, o novo alvo escolhido foi uma artigo que fiz sobre cofres de depósito noturno, que publicamos no site em 7 de agosto último.

Dos locais filmados até a condução do texto da reportagem é possível ver onde veio a inspiração. Pena que esta mesma inspiração não serviu de base para me convidar para falar sobre o tema ou citar a fonte.

Talvez este blogueiro que vos escreve seja aquela espécie de inspiração proibida. Afinal, onde já se viu dar crédito a um blog ? E pouco importa se ele já os ajudou passado.

Sempre tive um profundo respeito pela Gazeta e em especial pelo Jornal da Gazeta. É de se lamentar que desrespeitem alguém que sempre os ajudou.

JORNAL DA GAZETA NÃO CITA CRÉDITOS ATÉ QUANDO USA NOSSO MATERIAL:

Como eu já disse, esta não foi a primeira ou segunda vez que isso ocorreu. Houve até casos piores, como uma matéria do jornal sobre o Mirante do Jaguaré.

A pauta usa várias fotos do nosso acervo (uma inclusive está errada pois é da Casa Verde) e sequer nos menciona nos créditos. Onde aparece a marca d´água do site a imagem é borrada.

A imagem abaixo é uma reprodução do vídeo do Jornal da Gazeta em seu canal do YouTube:

E abaixo a imagem nossa, que eles borraram a nossa marca d´água:

Fica aqui o meu protesto a esta postura deselegante do Jornal da Gazeta.