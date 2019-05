Ônibus elétrico dos anos 1940 abre nova mostra “Rodas e Trilhos”

Olha só que exposição bacana que o Museu da Energia de São Paulo está abrindo neste final de semana:

Neste sábado, dia 1º de junho, abre-se a exposição inédita “Rodas e Trilhos: Eletricidade nos Transportes”. Instalada no andar térreo, a mostra apresenta a história de bondes, trens e ônibus elétricos e sua expansão pelo Estado de São Paulo.

No dia de abertura, em parceria com o Museu dos Transportes e a SP Trans, o pátio interno do museu abrigará um dos primeiros trólebus a circular em São Paulo, o modelo Brill, fabricado nos anos 1940 nos Estados Unidos.

A exposição também irá explorar a trajetória de outros meios à tração elétrica como o metrô e o recente VLT, além do futuro do transporte individual com os carros elétricos.

Além de painéis, fotos e documentos, a mostra terá vitrines de objetos, com itens que fizeram parte do sistema de transporte elétrico da capital, como uma manivela de acelerador de bonde de 1900 e um comando automático de estação de trólebus dos anos 1950 – o que havia de mais moderno à época, o aparelho antecede os computadores atuais que permitem o gerenciamento remoto.

A exposição tem entrada gratuita e foi viabilizada por meio de aporte oriundo do Edital 01/2018 Modernização de Museus – Prêmios, promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus – Ibram.