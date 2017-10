Em 2014 publiquei aqui no São Paulo Antiga a curiosa história do Arco do Triunfo de São Paulo, erguido em 1921 diante da Estação da Luz, para homenagear a vinda a São Paulo do então Presidente da República, Epitácio Pessoa.

Desde então, passei a estudar a construção destes monumentos de arquitetura efêmera por toda a cidade e já descobri que existiram alguns outros, como um erguido em 1908, treze anos antes do que encontramos primeiro.

Agora apresento o primeiro que tenho notícia construído no interior de São Paulo: O Arco do Triunfo de Sorocaba.

Construído em madeira e gesso, o curioso pórtico de Sorocaba foi a maneira que a cidade paulista encontrou para homenagear a passagem pela cidade, em 1927, do heróico aviador brasileiro e jauense João Ribeiro de Barros. Naquele mesmo ano o célebre aviador cruzou o Oceano Atlântico, sem escalas, pilotando o hidroavião italiano Savoia-Marchetti S-55.

Após a realização da histórica travessia, houve uma grande comoção por todo o país e, especialmente, pelo Estado de São Paulo, surgindo comemorações e condecorações quase em todas as cidades paulistas.

O feito levou ao governo estadual a lançar o seguinte apelo, em maio de 1927:

Este pedido desencadeou uma verdadeira competição entre as cidades paulistas, cada uma querendo homenagear e presentear João Ribeiro de Barros e os demais aviadores do hidroavião Jaú, da melhor maneira possível.

Em Santos, por exemplo, a companhia de bondes doou a arrecadação de um dia inteiro de tarifas aos aviadores. Em Santo Amaro, então município independente da capital, realizou-se cerimônia na represa. Em São Paulo inúmeras homenagens, condecorações e até apresentação no Theatro Municipal.

Já a cidade de Sorocaba optou por erguer um arco do triunfo para homenagear os aviadores e a chegada do Jahú à cidade. O único arco que se tem notícia para este fim.

De acordo com a minha pesquisa o arco foi instalado próximo da igreja matriz da cidade, no centro de Sorocaba. A estrutura, além do arco em si, contava com uma espécie de réplica, em madeira, do hidroavião na parte superior.

A construção do pórtico e até mesmo a sua existência é quase desconhecida pelos sorocabanos. Mesmo registro jornalísticos ou fotográficos desta curiosa passagem da histórica da cidade são raríssimos. Na internet é possível encontrar um historiador da cidade afirmando que o arco foi erguido no início de 1930, mas reafirmo que ele foi erguido entre junho e julho de 1927.

Sobre a duração do arco a inexistência de dados históricos torna impossível determinar. É bem possível que ele tenho durado algumas semanas, ou no máximo, dois ou três meses. Com a ação do tempo (chuva, sol, vento etc) a estrutura em gesso e madeira não aguentaria mais tempo que isso, tal qual ocorreu com o Arco do Triunfo de São Paulo.

Mais uma interessante curiosidade de nossa história.

EM SÃO PAULO, UM AUTOMÓVEL PARA JOÃO RIBEIRO DE BARROS:

A competição de homenagens a João Ribeiro de Barros entre as cidades, em 1927, foi bastante acirrada, mas era muito difícil competir com o poderio econômico da capital paulista. Além de várias premiações em dinheiro e até partidas de futebol para homenagear os heróis da aviação brasileira, houve até premiação com automóveis.

As Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo (IRFM) premiou João Ribeiro de Barros com um veículo da marca Ítala¹, antes de entregar o carro o veículo ficou exposto no Salão do Automóvel, na rua 15 de novembro.

1 – A marca italiana de veículos Ítala foi criada em 1904 e foi extinta em 1934. Seus maquinários e veículos que sobraram na fábrica foram vendidos à FIAT.

Bibliografia consultada:

Revista A Cigarra – Ano 15 – Nº308 – Setembro de 1927

Correio Paulistano – Edições 25608, 25613, 25626 – Todos de 1927