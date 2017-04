O Império do Lixo

Caminhar por algumas calçadas de conhecidas ruas e avenidas da cidade de São Paulo pode se tornar uma aventura perigosa.

Foi-se o tempo em que o maior risco ao caminhar numa rua era escorregar numa casca de banana. Hoje, você pode escorregar em tubos de TV espalhados pela saída de uma grande avenida, pisar em lixo infectante como seringas, entulho ou simplesmente dar a passagem para uma família de ratos, você decide.

Circulamos nesta semana por alguns endereços de São Paulo e o que vimos foi um excesso de lixo pelas ruas. Falta de coleta ? Ou a população que joga lixo nas ruas ? As duas coisas!

Em agosto, o São Paulo Abandonada publicou um artigo denunciando o descaso das autoridades na Vila Jacuí, zona leste de São Paulo. Na ocasião, moradores do bairro chamaram nossa equipe para denunciar a ineficiente coleta de lixo das feiras livres da região. Restos de frutas, caixas de madeira, e até bagaço de cana se acumularam no local. Mesmo após as denúncias tudo continua igual.

Entretanto, outros locais de São Paulo também sofrem com a ineficiência da coleta de lixo da prefeitura e também com a má educação de moradores que não respeitam os dias de coleta e deixam o lixo nas esquinas, quando uma simples chuva pode arrastá-las para os bueiros e entupi-los.

O cenário que encontramos principalmente nas ruas da Mooca, é desolador. Em várias esquinas do bairro, nas proximidades do centro, encontramos pontos intransitáveis pelos pedestres devido a quantidade imensa de lixo com as pessoas precisando desviar pela rua, para fugir dos dejetos.

Segundo um morador da rua Mem de Sá, travessa da rua da Mooca, a culpa é tanto das autoridades quanto de alguns moradores de imóveis invadidos na região: “A prefeitura muitas vezes não recolhe o lixo como deveria, passam apressados e deixam bastante coisa para trás…” e ele emenda: “… mas alguns sobrados invadidos da rua da Mooca são produtores de lixo em excesso, não se preocupam com a vizinhança e jogam tudo nas esquinas, transformando aqui em um lixão.”

E realmente é o que constatamos. Alguns moradores realmente jogam lixo na rua, e esta realidade não é só privilégio da rua da Mooca, mas sim de quase toda a cidade. A sensação que se dá andando pela cidade é que o lixo reina absoluto, uma espécia de império do lixo.

Vejam algumas fotos abaixo de outras ruas e confiram o “Império do lixo” em São Paulo. Fica a pergunta no ar: A coleta de lixo em São Paulo foi reduzida ?

Fotos (clique na imagem para ampliar):

1 – Esquina da rua Dom Bosco com rua Lins, Mooca:

A rua da tradicional festa de San Gennaro sempre está com lixo acumulado, e não é pouco.



2 – Praça Júlio Mesquita, Centro:

O local onde fica a Fonte Monumental, é constantemente uma enorme montanha de lixo. Desta vez, entre as inúmeras ocasiões que estivemos na praça, o acúmulo de lixo era tão grande que invadia a rua, notem a dificuldade de quem passa no local para andar na calçada da praça, este que já foi um dos locais mais lindos de São Paulo, torna-se com o lixo um ambiente desagradável.

3 – Esquina da rua da Mooca com rua Mem de Sá:

Notem o acúmulo de lixo jogado por alguns moradores na esquina, cuja coleta não levou e impede até as pessoas de andarem pela calçada.

4 – Bom Retiro, próximo a rua dos Bandeirantes:

Notem que no local há uma placa avisando ser proibido jogar lixo.



5 – rua Oscar Horta, Mooca:

Moradores de rua deixam o local e o lixo fica.

6 – rua da Mooca com rua Barão de Jaguara:

Ao lado da antiga indústria Labor, note a dificuldade do pedestre em caminhar pela calçada repleta de lixo. Neste local além dos ratos e cacos de vidro, encontramos alguns materiais hospitalares jogados.

7 – rua Major Diogo, Bela Vista:

Bem próximo da câmara municipal, um vendedor de frutas não recolhe seu lixo, e o mesmo pode provocar escorregões em pedestres distraídos.

8 – avenida Jacu-Pêssego, Itaquera:

Próximo ao centro de Itaquera, note o acúmulo de entulho jogado pelos próprios moradores na beira do córrego. Com uma chuva isso desce direto para o rio, aumentando o risco de enchentes.

Afinal, de quem é a culpa ? Comente!