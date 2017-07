O Leste Europeu na Vila Ipojuca

Olha que curiosidade bacana sobre um importante bairro paulistano.

Quando lembramos de imigração do Leste Europeu em São Paulo, imediatamente nos lembramos da Vila Zelina. De fato este bairro tem uma forte relação com países como Lituânia, Rússia, Polônia etc. Entretanto há outra região com forte ligação com esta parte da Europa, a Vila Ipojuca.

Neste bairro da zona oeste paulistana também houve foco de imigração do Leste Europeu e isso se refletiu na nomenclatura dos logradouros públicos locais.

É por isso que até hoje naquela região existem ruas como Rua Croata, Rua Búlgara, Rua Húngara, Rua Dnieper (nome de um rio que nasce na Bielo Rússia percorre a Rússia e termina na Ucrânia), Rua Rumaica e a Praça Tcheco.

E ainda havia mais! A atual Avenida Ricardo Medina Filho não se chamava assim no passado. Até meados dos anos 1960 a via era chamada de Avenida dos Balkans (ou Balcãs no português atual).

Balcãs é o nome dado a região da Europa onde estão países como Albânia, Macedônia, Bósnia e Bulgária. Abaixo um pedaço da região extraído do Cadastro Imobiliário de São Paulo para os anos de 1937 e 1938:

Independente de quem tenha sido a figura de Ricardo Medina Filho é inegável que a mudança do nome da avenida afetou de maneira sensível a história da região.

Nós aqui do São Paulo Antiga criticamos muito as mudanças de nome dos logradouros da cidade, geralmente feita a pedido dos vereadores paulistanos. Essas alterações geralmente servem para atender a politicagem e pedido de votos e costuma escapar de critérios técnicos rigorosos.

Seria bastante interessante se o nome original voltasse para lá, além de reparar um erro do passado, seria uma forma de preservar a história do bairro.

Tem curiosidade sobre alguma rua paulistana ? Mande para nós que tentaremos descobrir a história.