Se tem algo que aprecio muito em casas antigas, são os murais de azulejos que encontramos em algumas espalhadas pelos bairros paulistanos. Aqui mesmo no blog já apresentei diversos deles e sempre acabo encontrando mais. Tenho para mim dois interessantíssimos, como o da Avenida Paes de Barros e o do Vigilante Rodoviário em São Caetano do Sul.

Seguindo a dica de uma seguidora de nosso perfil do Instagram, Lima Mari, acabei por descobrir outro mural incrível e que apresento aqui para vocês, este fica na Vila Vermelha, zona sul da capital paulista:

Confesso que fiquei longos minutos admirando assim que avistei o mural. A leitora que enviou a dica apenas disse que era um painel de azulejos em um imóvel meio abandonado. Ao me deparar com essa incrível representação do Museu Paulista e do Monumento à Independência do Brasil fiquei encantado com esse preciosidade.

O mural de azulejos está devidamente instalado sobre a porta de entrada principal do imóvel de número 240 da rua Max Berg. No passado este imóvel abrigou garagem e escritório de uma conhecida empresa de ônibus paulistana, a Viação Bristol.

Com toda a certeza o mural foi instalado quando o imóvel foi construído ou reformado em meados da década de 70. A data de pintura dos azulejos é de julho de 1976 e é obra do Atelier Artístico Sarasá, que ficava não muito distante dali no início da Via Anchieta.

Ao contrário de muitos ateliês de azulejos que atuavam em São Paulo no século 20, o Sarasá ainda se mantém atuante agora com sede no município de São Bernardo do Campo. Uma grata surpresa!

O IMÓVEL:

O pequeno prédio comercial onde está o mural (foto abaixo) com certeza já teve dias melhores. Atualmente está em péssimo estado de conservação e abriga vários ônibus do sistema de transporte coletivo paulistano que estão fora de circulação (por idade de frota ou como fiel depositário). De acordo com o segurança que vigia o local os veículos pertencem à Via Sul Transportes Urbanos.

A fachada encontra-se suja e vandalizada com inúmeras pixações, entretanto – felizmente – preservaram o painel que há pouco mais de quatro décadas encanta essa rua com uma cena típica paulistana e da história do Brasil.

Abaixo mais uma imagem do mural:

Conhece algum painel de azulejos interessante ? Envie o local para nós irmos conhecer e fotografar!