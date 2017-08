Como se mostrava o replay de gols antes da televisão ?

O futebol é o esporte mais popular do Brasil e não é de hoje. E ele se faz presente na imprensa desde que surgiu por aqui, seja através de discretas notas de jornal ou mesmo em grandes reportagens.

Nas primeiras décadas do século 20, sequer tínhamos o rádio para ouvir as narrações futebolísticas. A primeira transmissão de um jogo de futebol em terras brasileiras só ocorreria em 1931.

A partida foi entre as seleções de São Paulo e do Paraná, no extinto Campo da Floresta na capital paulista. A transmissão aliás teve uma chuva de gols, com a vitória dos Paulistas por 6 a 4.

A partir deste momento irradiar jogos, comentar partidas e as jogadas de gol deslancharam. Mas como se mostrava uma jogada que gerou um gol antes da era do rádio ?

A resposta é relativamente simples: ilustrações!

Jornais dedicados ao esporte, como a saudosa Gazeta Esportiva, trouxeram um método simples e inteligente de mostrar aos leitores como foram os gols das partidas. Naquela época ou você iria ao estádio acompanhar o jogo ou ficava sem saber como foi.

Pensando nisso o jornal passou a colocar junto aos textos da partida, tiras descrevendo as jogadas que terminaram em gol. A praxe não era para todos os jogos, mas para os mais importantes.

Abaixo dois exemplos de jogos da Portuguesa, ambos pelo Campeonato Paulista de 1929:

O primeiro um empate em 2 a 2 com o Palestra Itália. Os gols da equipe rubro-verde foram anotados por Pixo¹ e Petrone, enquanto os dois gols palestrinos foram marcados pelo atacante Osses:

E abaixo o jogo em que a Portuguesa venceu o Esporte Clube Sírio por 3 a 0. Os gols anotados por Salles, Tidoca e Pixo¹.

Apesar de rudimentares (para os padrões de hoje) as ilustrações das jogadas de gol marcaram época e eram até colecionadas pela garotada, que costumavam recortar as jogadas depois que os adultos liam os jornais.

¹ – Pixo, centro-avante da Portuguesa também era conhecido como Carrapixo.

² – Agradecimentos Museu Histórico da Associação Portuguesa de Desportos e ao grupo de discussão do Facebook, Pesquisa sobre a Lusa.