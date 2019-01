Ocorrido sistematicamente entre 1915 e 1923, o Genocídio Armênio é um dos mais sombrios períodos da história da humanidade onde aproximadamente 1.5 milhão de armênios foram exterminados pelos turcos.

Durante e depois esse triste acontecimento uma grande diáspora de armênios ocorreu pelo mundo todo, sendo que muitos deles vieram parar no Brasil e em São Paulo.

Em 1965 ocasião do cinquentenário do massacre, a comunidade armênia paulistana movimentou-se pela criação de um monumento em homenagem às vítimas, para que o trágico acontecimento jamais caísse no esquecimento, justamente naquele período onde o Brasil ainda não reconhecia o genocídio*¹.

Inaugurado em 24 de abril de 1965 o Monumento aos Mártires Armênios foi a primeira obra pública paulistana construída para relembrar o fatídico genocídio. Nós já falamos dela a exaustão por aqui, lembra-se ?

No mesmo ano de 1965 surgiu a ideia de erigir um obelisco nas proximidades do monumento recém inaugurado. A própria comunidade armênia se cotizou para bancar a construção, entregando ao então prefeito Faria Lima que recebesse a obra.

E dessa maneira, 10 de julho de 1965, o prefeito paulistano sancionou uma lei que autorizava o poder municipal a receber sob forma de doação um obelisco evocativo aos mártires armênios, que seria instalado na Praça Ponte Pequena (hoje Armênia).

Poucos meses depois o Obelisco dos Mártires Armênios foi instalado, onde permanece até hoje.

O obelisco não é tão grande e imponente quanto o do Ibirapuera, construído em granito medindo apenas pouco mais de dois metros de altura. Está instalado na parte central da Praça Armênia, mas sem qualquer tipo de destaque.

Informações sobre o obelisco são escassas e muito difíceis de encontrar, algo bastante comum quando se trata de monumentos que partiram da iniciativa privada para o poder público.

No próprio monumento não há nada que explique aos transeuntes – que por ali não são poucos – ao que se refere este obelisco. Nem uma placa ou mesmo um QR code. Sem qualquer tipo de iluminação e cercado de árvores frondosas, à noite fica quase que impossível de vê-lo.

Não é raro o monumento estar encoberto por uma barraca de vendedor ambulante ou mesmo servindo de base para moradores de rua encostarem seus pertences. Um destino muito triste para algo com tão importante simbolismo.

Em 2010 a iniciativa privada resgatou seu vizinho Monumento aos Mártires Armênios, mudando-o de lugar na praça e providenciando uma ampla e completa restauração. O obelisco, entretanto, foi esquecido e assim continua até hoje.

Uma lástima!

Saiba mais sobre o genocídio armênio: www.genocidioarmenio.com.br (fica a curiosidade que nem mesmo neste site dedicado a este assunto existem fotos do obelisco)

Dados do obelisco:

Autor: desconhecido

Inauguração: 1965

Estrutura: granito (base e pedestal)

Dimensões: 1,52m

Nota:

*1 – Em 2015 o Senado Federal do Brasil reconheceu o genocídio armênio.

