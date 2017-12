Onde serão os novos cassinos de São Paulo?

São Paulo tem uma longa história relacionada à presença de cassinos e casas de jogos. E não estamos falando de casas clandestinas, mas sim de espaços históricos, grã-finos e de

qualidade, anteriores à proibição do presidente Dutra de 1946.

Na ladeira de São João, região que viria a originar mais tarde a avenida do mesmo nome, funcionou o Cassino Paulista, que foi demolido em 1914.

Se este espaço tinha características mais próximas de um cabaré do estilo francês, em Santos tinha um cassino no estilo moderno: o Monte Serrat.

Na baixada santista tinha outros estabelecimentos do mesmo tipo, como o Atlântico e o Parque Balneários, também em Santos, o Grande Hotel La Plage em Guarujá ou o cassino da Ilha Porchat em São Vicente.

Apesar de contar com a oposição da bancada evangélica, o movimento de legalização parece imparável. Só falta saber onde São Paulo poderá ir para poder jogar na roleta ou no bacará.

Será que alguns dos antigos espaços será recuperado? O mais provável é que

apareçam novos estabelecimentos, adaptados às exigências do século 21.

INVESTIDORES JÁ ESTAVAM EM ALERTA

O movimento político que está se concretizando agora já vinha sendo falado em anos

anteriores. De um jeito que vários empresários e investidores logo começaram se preparando para o momento em que a legalização fosse aprovada. É certo que isso é como uma bandeira verde no início de uma corrida: se você não estiver pronto para largar na ponta logo que a corrida comece, vai ficar logo para trás.

Os opositores da legalização certamente dirão que esse movimento resulta de pressões econômicas, mas é fácil observar que se trata de uma questão moral e ideológica que vai muito além dessa explicação fácil.

Fácil, na verdade, é entender como o jogo pode dividir a sociedade, principalmente em um tempo em que você pode facilmente acessar cassinos online ou sites de apostas esportivas, como o Redbet. A capacidade da proibição sai muito reduzida e se levanta a questão de poder ser trocada pela regulação.

Já em 2016 o Estadão noticiava que empresários de Las Vegas vinham estudando

localizações para instalar um cassino em São Paulo logo após a liberação, e que o Anhembi era uma possibilidade.

No caso de Silvio Santos, o investimento é tão antigo que só se pode falar que ele preparou tudo para possibilidade da legalização. De acordo com O Dia, o resort projetado por Silvio Santos em 1998 já vinha com tudo para esse momento: shopping center, quadras esportivas, restaurantes e uma arena com capacidade para 5000 pessoas que pode ser coberta, virando casino. Seu sócio nesse investimento era precisamente um empresário de Las Vegas.

Veremos quem consegue o jackpot nessa jogada.