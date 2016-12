Os endereços da Light & Power no centro de São Paulo

Ao instalar-se em São Paulo no final de 1899, a companhia Light, responsável pela implantação dos primeiros serviços de eletricidade na Capital, entre eles a iluminação pública e o transporte por bondes elétricos, teve como primeiro endereço algumas salas alugadas em um prédio da Rua São Bento. Antes de construir e inaugurar, em 1929, o imponente prédio “Alexander Mackenzie”, atual Shopping Light, a empresa ocupou alguns outros endereços no centro histórico da cidade.

Ao sair da São Bento, a Light instalou-se em dois andares de um prédio de outra via do chamado triângulo histórico de São Paulo: a Rua Direita. No andar térreo da edificação, funcionava a firma de materiais elétricos James Mitchell & Cia, representante da General Electric no Brasil (foto abaixo).

Sendo os dois andares insuficientes para o crescimento dos diversos departamentos da empresa, o escritório central da companhia mudou-se, mais uma vez, no final de 1907, para um edifício na Praça Antonio Prado, o ponto mais central da cidade à época, conveniente para o atendimento ao público.

Com o crescimento da cidade e do consumo de energia, a companhia de capital estrangeiro resolveu transferir diversas seções para novos endereços. Entre outros, o Departamento de Eletricidade foi para o edifício da extinta Companhia de Água e Luz, incorporada pela Light; o de Tráfego, para um salão na Casa de Carros da Alameda Glete; e a Seção de Recebimento de Contas mudou-se para o antigo Teatro São José, ao lado do Viaduto do Chá.

Em 1925, já com sete endereços diferentes no Centro, abrigando os 460 empregados do chamado Escritório Central, a Light iniciou a construção de sua própria sede no terreno do Teatro São José, que seria demolido para dar lugar ao prédio hoje ocupado pelo Shopping Light.

A edificação ainda sofreria obras de ampliação ao longo das décadas seguintes. Com o fim das atividades da empresa na década de 1970, mais tarde, nos anos 1990, o local passaria a abrigar o centro comercial que hoje se tornou um dos cartões postais da cidade, tombado pelo Condephaat.

CURIOSIDADE: Como era a Seção de Recebimento de Contas da Light ?

Quando precisamos pagar a conta de energia elétrica nos dias de hoje, temos uma série de comodidades. Pode-se simplesmente sequer sair de casa, pagando pela internet ou optar pelo débito automático, lotérica e também ir na própria agência bancária.

Antigamente, como mostra a fotografia abaixo, tudo era um pouco mais complicado e demorado:

A imagem mostra o saguão do Escritório Central, no prédio Alexander Mackenzie, onde ocorria o pagamento de contas de luz, por ser a central era comum receber filas intermináveis como estas.

Além da própria central no Viaduto do Chá, a Light & Power mantinha outros 4 escritórios para pagamento das contas, no Brás, Penha de França, Campos Elíseos e Vila Mariana.

Na imagem abaixo você confere como era uma conta de energia elétrica da Light no ano de 1935:

Crédito das fotografias: Acervo Fundação Energia e Saneamento

Site: www.energiaesaneamento.org.br e Facebook: www.facebook.com/redemuseudaenergia

Crédito da conta de energia: Acervo São Paulo Antiga