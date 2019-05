Os tradicionais clubes de poker de São Paulo

São Paulo é considerado o estado mais importante do poker nacional. Com o maior número de jogadores online entre os 100 melhores do país, os paulistas também já conquistaram o Campeonato Brasileiro de Poker por Equipes (CBPE) e há vários atletas do Estado na elite desse esporte. No centro disso tudo, claro, está a capital São Paulo.

Com vários clubes de poker espalhados em diferentes regiões, essa histórica cidade conta com o maior número de confrarias do país para praticar essa modalidade e regularmente atrai milhares de fãs do esporte.

A seguir, vamos mostrar alguns dos clubes de poker mais tradicionais de São Paulo. Todos eles são muito amigáveis para amadores ou entusiastas que ainda estão aprendendo as regras do poker e peças fundamentais para a fomentação do esporte das cartas.

Poker H2 Club

Talvez o clube de poker mais conhecido e prestigiado em São Paulo, o Poker H2 Club foi inaugurado em 2006. Sua sede principal está localizada no bairro Pinheiros, rua Henrique Schaumann (170), mas a confraria de sucesso já inaugurou filiais em Campinas e Curitiba.

Com torneios semanais para todos os níveis de entusiasta, a ação no Poker H2 Club é contínua e voltada para os sócios do clube. Além disso, o horário de funcionamento é diferenciado e o local costuma abrir todos os dias da semana das 12h até às 6h.

O Poker H2 Club é a casa do disputado Campeonato Paulista de Poker (CPH), amplamente considerado o torneio estadual de poker mais importante do país. Com o alto nível de jogo, o campeonato é bastante tradicional e foi inaugurado em 2004, ocasião em que era chamado de Circuito Paulista.

O nível de disputa é muito grande e geralmente esse campeonato reúne os melhores competidores paulistas. No ano passado, por exemplo, Fernando Grow foi campeão do ranking da modalidade Omaha do CPH. Grow já foi campeão do Campeonato Brasileiro de Poker, também conhecido como BSOP e que é tido como o maior circuito do poker latino.

A conquista de Grow veio em 2013, quando ele também foi campeão do BSOP Millions, etapa que encerra o calendário do campeonato brasileiro. Portanto, a participação de Grow em um circuito como o CPH só mostra a força e importância desse torneio no cenário brasileiro.

Outro fator que aumenta ainda mais o prestígio do clube é o fato de que Ueltom Lima, conhecido por ser presidente da Confederação Brasileira de Texas Hold’em (CBTH), é o diretor do estabelecimento.

Além de oferecer mesas de poker para competidores amadores e profissionais, o H2 Poker Club também conta com uma loja virtual que vende diversos produtos relacionados ao esporte das cartas.

Com muita tradição e qualidade, o estabelecimento é referência de bom modelo de gestão e segue em expansão no território nacional.

HiJack Poker Club

O HiJack Poker Club é outro clube de poker tradicional em São Paulo. Apesar de não ter a mesma tradição que o H2 Poker Club, essa confraria especializada no esporte das cartas está em funcionamento desde 2015.

Localizado na Avenida dos Bandeirantes, 2734, esse clube também realiza torneios que abrangem diferentes estilos de jogadores com frequência. Mesmo sem sediar torneios de grande importância como o H2 Poker Club, o HiJack é muito importante na formação de novos atletas da mente e conta com uma clientela fiel.

A casa também oferece workshops gratuitos para quem está começando no poker, o que é sempre muito importante para a fomentação dessa modalidade. Além disso, o clube tem um bar para comes e bebes e geralmente transmite esportes de diferentes esportes.

O estabelecimento abre de segunda a sexta de 15h30 às 6h, enquanto no sábado e domingo também fica aberto até de madrugada.

Guerra Prime Club

Outra casa de poker já famosa e tradicional em São Paulo, o Guerra Prime Club foi originalmente fundado em 2015, quando tinha o nome de Guerra Poker Club. Na época, o espaço era também era conhecido como “Casa dos Amigos do Poker” e era localizado na região da Consolação.

O crescimento do clube foi tão grande que três anos após a sua inauguração o Guerra foi para um novo endereço e se tornou Prime Club. O novo espaço continua com o mesmo objetivo do local original, mas agora também conta com o diferencial de oferecer serviços de bar, restaurante e barbearia.

Além dos novos serviços, também houve a introdução de um torneio diferente em cada dia da semana e torneios mensais especiais, dois fatores que garantem que a casa sempre esteja lotada com fãs do esporte.

Atualmente na Av. Pacaembu, 1396, o Guerra Prime Club tem espaço para iniciantes e profissionais e um serviço de qualidade que já é amplamente conhecido pelos entusiastas dos jogos de poker em São Paulo.

Mais do que um clube de poker, o Guerra Prime Club é um lugar de confraternização e entretenimento entre os amantes dessa modalidade e, com o crescimento da popularidade do poker, é provável que continue sendo um dos mais tradicionais da cidade por um bom tempo.

Fique de olho nas novidades

Todos os clubes citados acima contam com página oficial no Facebook, site personalizado e telefone de contato que podem fornecer informações extras importantes para os interessados.

É importante notar que geralmente há eventos especiais em dias comemorativas e mudança de itinerário em caso de feriado ou data extraordinária. Portanto, para quem pretende praticar poker em algum desses clubes, a vale a pena ficar de olho em todas essas novidades disponibilizadas online.