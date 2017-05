Casarão de Otaviano Alves de Lima

O bairro de Campos Elíseos conserva, boa parte preservada, alguns de seus mais importantes casarões e que no passado pertenceram, em sua maioria, aos famosos Barões do Café. Estes foram vultos paulistas de grande importância para o desenvolvimento da economia brasileira e principalmente para a riqueza paulista.

A foto acima, mostra uma das importantes famílias cafeicultoras paulistas. Trata-se da Família Alves de Lima, diante da Fazenda Chapadão em Campinas. A Família Alves de Lima foi proprietária da fazenda até 1942, quando a mesma foi vendida ao exército.

Construída nos primeiros anos do século 20, este casarão localizado no número 1149 da rua Guianases é um dos remanescentes do período áureo do café. Foi erguida pelo cafeicultor e empresário Octaviano Alves de Lima para acomodar a família na capital paulista.

Construída em um estilo diferente das demais da região, com arquitetura neoclássica, o imóvel é um dos mais importantes do bairro e está em processo de tombamento.

A residência possui dois pavimentos, mais porão habitável e uma edícula aos fundos. Sua entrada principal (foto abaixo) é feita com degraus de mármore. O casarão tem muros apenas em parte das laterais, sendo que no restante há um belo gradil e portão de ferro.

Sua conservação é apenas razoável e o imóvel não é abandonado, sendo que o mesmo é habitado aparentemente por caseiros. Chama a atenção o fato de as janelas dos andares superiores estarem sempre abertas, o que pode ocasionar rápida deterioração do interior do casarão. Seu jardim é repleto de árvores e plantas, fato que deixa-o um pouco escondido.

Esperamos que o tombamento definitivo venha em um futuro próximo e que o casarão fosse preservado para a posteridade.

Não sabemos se ainda pertence a família, mas ainda esteja na mãos dos familiares daria um belo museu ou memorial contando a história de Octaviano Alves de Lima, da família, da fazenda e do café. História para contar é o que não falta!

Abaixo, mais duas fotografias:

SOBRE OCTAVIANO ALVES DE LIMA:

Alves de Lima foi uma das grandes e notórias personalidades paulistas. Foi diretor presidente da Café Paulista S/A, diretor do Banco Noroeste e presidente da Cooperativa Central dos Cafeicultores, entre muitas outras atribuições.

Entre suas aquisições mais notáveis, está a do jornal Folha da Manhã (atual Folha de S.Paulo) cuja compra foi feita em 1931, quando o periódico paulistano ainda era bem novo. A aquisição do jornal foi fundamental para a sobrevivência da Folha, que havia sido duramente atacada em sua sede no final de 1930. Foi proprietário do jornal até 1945.

Após o falecimento de Octaviano Alves de Lima, um de seus filhos, Octaviano Alves de Lima Filho, assumiu junto com irmãos o controle da fazenda e o casarão de Campos Elíseos foi sua residência.

Octaviano Alves de Lima Filho residiu por décadas no imóvel. O telefone da residência, ao menos entre as décadas de 50 e 60, estava em seu nome e tinha o número 51-4092. Médico de grande renome e autor de vários livros em sua área de atuação, veio a falecer em 2008, aos 92 anos de idade.