No último domingo, 9 de junho, Douglas Nascimento editor do site São Paulo Antiga participou do 89 Freak Show. Para quem ainda não conhece o programa da 89 FM, a rádio rock, é totalmente dedicado aos fãs do terror.

Nesta edição foi abordado os crimes, mistérios e lendas da cidade de São Paulo, com destaque ao Castelinho da Rua Apa, Crime da Mala e o horrendo crime do poço.

Clique no player abaixo e ouça o programa na íntegra, você vai curtir!