A curta Rua Jairo Gois, no Brás, que faz a ligação da Rua do Gasômetro até a avenida Rangel Pestana, é conhecida principalmente por abrigar uma das mais famosas pizzarias de São Paulo, a Castelões. O que pouca gente nota ao passar por esta rua é que ali está um pequeno prédio que é uma das mais belas e antigas construções da região, o Palacete Andrioli.

Centenário, este imóvel do início do século 20, e que atualmente funciona como um hotel, chama a atenção pela belíssima construção e pela riqueza de detalhes mas que infelizmente está um tanto mal conservado. A edificação possui dois andares e mais um sótão que é também habitado, no térreo o imóvel é destinado ao comércio.

Na quina da construção, direcionada para a avenida Rangel Pestana, chama a atenção um lindo brasão com as iniciais “G.A” que representa o nome de seu primeiro proprietário e construtor Gabriel Andrioli.

