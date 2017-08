Distante cerca de 100 quilômetros da capital, a Cidade de Sorocaba é uma das mais interessantes cidades paulistas. Bem desenvolvida, é um município onde o crescimento não é caótico como muitas cidades do interior que se desenvolveram rapidamente. Além disso, a cidade é dotada de muita história e de uma arquitetura bastante interessante, especialmente na região central e nas proximidades da antiga estação ferroviária. Um dos prédios mais belos da cidade é o Palacete Scarpa.

Localizado na rua Souza Pereira com rua Dr. Álvaro Soares, na região central e há menos de 100 metros da antiga estação ferroviária, o Palacete Scarpa é uma das mais importantes construções históricas da cidade. Projetado pela dupla de arquitetos Marquezzini e Scapone, foi inaugurado em 1922 para abrigar a sede do Banco União. O banco era de propriedade de Nicolau Scarpa, imigrante italiano e rico capitalista do início do século 20, dono de uma série de indústrias têxteis.

O local abrigou o banco por alguns anos até a falência da instituição ainda na mesma década. Apesar disso, o prédio não ficaria fechado por muito tempo sendo ainda no final dos anos 20 transformado em sede do Partido Nacional Fascista de Sorocaba.

Pouco tempo depois o prédio passou para outra família de industriais paulistas, funcionando de 1932 a 1935 como Hotel Pereira Inácio. Em 1936 abrigou o Sindicato dos Citricultores de Sorocaba e entre 1937 e 1945 sediou um posto dos Correios. O prédio permaneceria com a família de Pereira Inácio, do Grupo Votorantim até 1949, quando foi doado ao governo estadual, especificamente para a Secretaria da Fazenda. O imóvel seria finalmente doado à prefeitura de Sorocaba em 2005, quando desde então passou a funcionar como sede da Secretaria de Cultura da cidade.

Apesar do estado de conservação ser bastante satisfatório, o prédio precisa de melhores cuidados. Como está localizado em um cruzamento de trânsito intenso, a pintura do prédio está bastante escurecida, devido à poluição. O relógio, instalado no topo do prédio, aparentemente não funciona há muitos anos e, por fim, os mastros de bandeira ficariam mais atraentes se as bandeiras estivessem por lá. Por se um prédio que abriga um órgão municipal destinado à cultura, a conservação deveria ser exemplar, o que não é o caso.

Enfim, trata-se de uma das mais importantes construções de Sorocaba, cidade que é muito interessante e gostosa de passear. Quando visitar a cidade, não deixe de apreciar o Palacete Scarpa e as demais construções do entorno, como a antiga casa do chefe da estação e a estação ferroviária, do antigo ramal da Sorocabana.

Veja mais fotos do Palacete Scarpa (clique na foto para ampliar):