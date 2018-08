Passeios cemiteriais na Jornada do Patrimônio

Neste final de semana acontece mais uma edição da Jornada do Patrimônio, com diversos eventos culturais espalhados pela capital paulista.

Este ano recomendamos aos nossos leitores e seguidores os dois passeios cemiteriais que serão realizados pela historiadora Glaucia Garcia de Carvalho nos cemitérios São Paulo e Araçá.

Na manhã de sábado o passeio levará os participantes pelas alamedas do Cemitério São Paulo. Localizada na Rua Cardeal Arcoverde, em Pinheiros, a necrópole tem túmulos de importantes vultos da história do Brasil e de São Paulo, além de conhecidas personalidades do meio artístico e esportivo.

Já no domingo o passeio irá percorrer as ruas do Cemitério do Araçá, onde também há muitas esculturas tumulares de grande importância artística e jazigos de figuras conhecidas dos paulistanos, como Nair Bello, Assis Chateaubriand e muitos outros.

Para participar, basta inscrever-se no email abaixo informado seu nome, telefone de contato e se irá sozinho ou com acompanhantes. Lembre-se o número de vagas é limitado, portanto não deixe para última hora.

Serviço – Jornada do Patrimônio 2018

CEMITÉRIO SÃO PAULO

sábado, 18 de agosto – 10:00hs

ponto de encontro: Diante da capela do cemitério

CEMITÉRIO DO ARAÇÁ

domingo, 19 de agosto – 10:00hs

ponto de encontro: Diante da capela do cemitério

35 vagas disponíveis para cada passeio.

email para inscrição: glauciagarcia.gc@gmail.com