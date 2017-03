Pátio do Colégio tem nova iluminação

Um dos locais mais visitados por turistas e paulistanos em São Paulo acaba de receber uma nova iluminação: O Pátio do Colégio.

A modernização consistiu em um interessante projeto de com iluminárias especiais, que não agridem a estrutura, através de um projeto sustentável de lâmpadas de LED de alta intensidade luminosa e baixo consumo.

A inspiração para a iluminação da fachada do Pátio do Colégio surgiu a partir da troca do sistema de luzes do Marco da Paz, conhecido monumento paulistano localizado na mesma praça que a instituição jesuíta.

O que é interessante também salientar é que tanto a nova iluminação do marco, quanto a do próprio Pátio do Colégio foram doações. A generosidade partiu da Zacarias Iluminação e Projetos, empresa com mais de três décadas de atuação neste segmento.

De acordo com Leonardo Ramos, economista e um dos sócios da empresa, a iniciativa de doação foi um desejo pessoal de seu pai, Zacarias de Oliveira Ramos.

Ainda sobre a modernização, Ramos afirma desejar que a doação feita aos jesuítas sirva de inspiração para outras ações do gênero em outros edifícios e monumentos históricos do centro de São Paulo. Para ele uma intervenção como esta pode mudar a realidade para em um futuro próximo vermos a região ainda mais segura, valorizada e frequentada.

Aos poucos iniciativas como esta vão dando uma nova cara ao centro de São Paulo. Que outros empresários se sensibilizem e tragam novas ideias para outras edificações paulistanas.

Zacarias Iluminação & Projetos

Contatos:

Telefone: (11) 3975-1101

E-mail: zacaelet@globomail.com

Veja mais fotos da nova iluminação (clique para ampliar):