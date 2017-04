Toda vez que passo pela rua João Moura, em Pinheiros, sou tomado por uma tristeza porque sempre me recordo da demolição do belo e preservado casarão que ficava no trecho próximo da Teodoro Sampaio.

Felizmente, tanto eu como os demais paulistanos temos um excelente motivo para passar feliz novamente por esta rua. E a razão é a incrível recuperação que o Prédio Santo Antônio, que estava bastante degradado, sofreu recentemente:

Construído nas primeiras décadas do século 20, o Prédio Santo Antônio estava até certo tempo atrás da maneira observada na fotografia acima. Com os muros feios, portão enferrujado, pintura “vencida” há anos e algumas janelas de madeira já apodrecidas. Parecia um imóvel sério candidato a ser demolido com os vizinhos para dar lugar a um novo empreendimento.

E confesso que quando vi as casas vizinhas (lado direito) serem esvaziadas para depois serem derrubadas, pensei que era o fim da linha para este pequeno prédio. Entretanto, pouco tempo depois ao voltar por ali fiquei muito feliz ao saber que não só o imóvel não fazia parte do novo prédio (já construído), como também foi completamente restaurado:

Se já era charmoso deteriorado, após esta esplêndida restauração o Prédio Santo Antônio recuperou toda a sua elegância de quando foi construído, ainda na primeira metade do século 20. É, sem dúvida alguma, um dos mais belos imóveis antigos de todo o bairro de Pinheiros.

Trata-se de um prédio de arquitetura de traços simples, mas harmoniosos. Sua construção chega a lembrar os pequenos prédios que existem em cidades norte-americanas como Nova York, que possuem apartamentos também abaixo do nível da rua. Já aqui em São Paulo, este tipo de construção é bastante incomum.

Como não foi possível precisar se na parte de trás do prédio também há apartamentos abaixo do nível da rua, podemos estimar que são pelo menos os dois que ficam para a rua.

O restauro do edifício foi caprichoso e bastante minucioso. O tradicional piso de caquinhos vermelhos está impecável nos dois pisos externos. A pintura, em um tom mais claro que a cor antiga combinou bastante com o prédio e também com o tom de verde escolhido para as janelas e esquadrias. Por fim, grades e muretas pintadas todas na mesma cor harmonizaram bastante, fazendo todo o conjunto da fachada bastante agradável.

Não sei se o prédio é daqueles que costumam ser de um dono só e colocado para locação ou se cada morador é proprietário de sua habitação, mas uma restauração como esta não é barata e são poucos os proprietários em São Paulo que tem coragem de encarar uma missão como essa.

O Prédio Santo Antônio trouxe de volta a rua João Moura um brilho que havia sido perdido desde a demolição do casarão na outra ponta da rua. E também deu a nossa cidade uma ponta de esperança por uma cidade melhor, que preserva suas construções antigas.

A dica sobre o imóvel restaurada foi da leitora Beatriz Nakamura.

Veja mais fotos do prédio (clique na miniatura para ampliar):

Onde você mora também tem algum prédio pequeno e interessante ? Deixe um comentário !