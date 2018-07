Costumo dizer que a Mooca é um bairro surpreendente. Não tem visita que faço por lá que não encontro algo que eu nunca tinha visto anteriormente, mesmo que já tenha passado pela rua ao menos uma vez.

Foi o que aconteceu comigo recentemente quando passei pela enésima vez pela rua Camé e descobri esse “predinho” lindo que nunca tinha notado:

Chamado de Prédio São Francisco, de acordo com o nome sobre a porta de entrada, esta graciosa edificação é uma das preciosidades do bairro, que possui muitos outros pequenos prédios alguns deles até já apresentados por aqui.

Trata-se de um imóvel antigo pequeno, com aparentemente quatro apartamentos. Na entrada há uma jardim muito bem cuidado, com uma variedade bem interessante de plantas e pequenas árvores. Nota-se um capricho dedicado ao jardim e até para a árvore da calçada.

Na fachada destaco o excelente estado de conservação em que se encontra o prédio, com a pintura impecável e com uma combinação de muito bom gosto com as cores da parede e das esquadrias. No frontão, um azulejo decorativo em disposto em posição losangular complementa o charme deste lugar adorável.

Vejam mais imagens (clique para ampliar):

Se você gosta de prédios pequenos, recomendo outros três que já apresentei por aqui para dar uma olhada. Vale a pena!