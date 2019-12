Recentemente adquirimos pro acervo do Instituto São Paulo Antiga um bonito cartão postal antigo onde são apresentados os seis primeiros Presidentes da República do Brasil, de 1889 a 1909:

Este tipo de material era bastante comum no Brasil de outrora e é até hoje bastante comum em outros países onde o patriotismo é mais importante do que a rivalidade política ou ideológica. Nos Estados Unidos, por exemplo, é possível encontrar souvenires de presidenciais de todos os tipos, desde a cards com a biografia dos presidentes até barras de chocolate em formato do brasão americano.

São itens interessantes e educativos pois ensinam sobre a história do país. Você não precisa gostar de Jânio Quadros, por exemplo, para estudar a sua trajetória como presidente. Também não precisa gostar de José Sarney para saber de seu mandato. História é conhecimento, aprendizado.

Pensando nisso fizemos uma trabalho divertido aqui no instituto: Pegamos o cartão postal circulado em 1909 e adaptamos para 2019 mantendo o mesmo estilo, fonte e padrão de informações. Ao invés do gentílico, optamos pelo Estado de origem dos presidentes e utilizamos as fotos oficiais de cada um. Também substituímos o Brasão da República da época, ainda com a inscrição “Estados Unidos do Brazil” para o atual. Todas as fotografias e o brasão receberam um tratamento em sépia para ficarem com aspectos envelhecidos.

Então clique na foto abaixo para ampliar ao tamanho grande e divirta-se compartilhando a imagem! Esperamos que tenham gostado, quem sabem não fazemos dos demais presidentes ?