As profissões da São Paulo antiga

As profissões surgem de acordo com as nossas necessidades cotidianas. Algumas delas até persistem através de décadas e séculos, outras desaparecem após poucos anos e algumas, por sua vez, se modificam tanto que até lembram pouco de suas origens.

Fizemos uma seleção de algumas profissões bastante comuns em São Paulo nos últimos 120 anos para você poder conhecer um pouco de como era a vida do trabalhador em nosso passado. Será que conhece ou se recorda de alguma delas ?

O Limpa Trilhos

Conhecido também como engraxate de trilhos, a figura do limpa trilhos foi muito comum nas cidades que mantinham linhas de bondes, como este na foto, aqui em São Paulo. Além de observar eventuais defeitos ou problemas nos trilhos, eles caminhavam com um tambor de óleo nas costas para manter a linha de bondes lubrificada. Esta profissão hoje é extinta.

Vendedor de doces / Doceiros

Esta é uma profissão antiga, mas que ao invés de ser extinta conseguiu adaptar-se aos tempos modernos. Presença constante nas ruas de São Paulo e de qualquer cidade brasileira, os vendedores de doces fazem a alegria da garotada. O do recorte de jornal acima, datado de 1914, vende sonhos. Já o da imagem abaixo, de 1919, vende de tudo um pouco.

Vendedores Ambulantes

Quem hoje tem a facilidade de um supermercado, atacado ou sacolão perto de casa sabe que basta pegar o carro e ir até a loja para comprar o que precisa. Antigamente, a coisa não era tão fácil assim e ou você iria em uma mercearia ou dependia dos famosos ambulantes.

Os vendedores de rua caminhavam pelos bairros cada um vendendo o artigo de sua especialidade. De panelas a cebolas, trazemos alguns deles até aqui:

Reparador de urnas eleitorais

Já tem um bom tempo que nossas urnas eleitorais são eletrônicas, entretanto houve um tempo em que as mesmas eram confeccionadas em madeira. Isso requeria a existência de um profissional exclusivamente dedicado à manutenção das urnas, de maneira que elas estivessem prontas para a próxima eleição. Esses profissionais geralmente eram carpinteiros, como o da fotografia a seguir:

Tendas de ex-escravos

Após o fim da escravidão o Brasil se viu com milhares de ex-escravos espalhados por todas as cidades. Infelizmente não houve uma preocupação de dar um emprego decente a essas pessoas e boa parte delas se viram sem um trabalho. Alguns tinham algum dinheiro e abriram pequenos negócios para se manterem.

As chamadas tendas faziam parte do cotidiano de muitas grandes cidades brasileiras, como São Paulo. A foto abaixo, dos derradeiros anos do século 19, mostram a Tenda do Pai Ignácio, que vendia aves, pássaros, gaiolas, arapucas e cordas. Com o tempo muitas fecharam e outras viraram mercearias ou armazéns de secos e molhados.

O Jornaleiro

Ainda presente nos dias de hoje, a figura do jornaleiro mudou bastante do início do século 20 para o século 21. Se antes era comum encontramos os jornaleiros nas esquinas das ruas mais importantes, aos berros, anunciando e vendendo os jornais, hoje eles ficam bem confortáveis em suas bancas.

Muitos jornaleiros eram crianças, o que rendeu até a idealização do monumento Contando a Féria, localizado na Praça João Mendes. Entre os jornaleiros a figura mais famosa no centro de São Paulo foi Clóvis, que virou até cartão postal:

Vendedor(a) de bilhete da loteria

Hoje temos uma grande diversidade de jogos disponíveis nas casas lotéricas. Mesmo assim sempre nos deparamos com a figura do vendedor de bilhetes, geralmente da loteria federal. A foto abaixo é da década de 50.

Entregador de leite a domicílio

Apesar de rara, essa é uma profissão que permanece na ativa tanto na cidade de São Paulo como muitas outras cidades. Antigamente muitas das casas tinham em seus muros além da caixa do correio a caixa para entrega de pão e leite (clique aqui para ver um bom exemplo).

O leite era entregue em garrafas de vidro retornáveis e depois foram substituídas pelas embalagens em sacos plásticos. Atualmente o leite a domicílio é entregue ou em garrafas plásticas ou nas embalagens longa vida. A fotografia abaixo é de um entregador do Leite Vigor na década de 30.

Transporte Escolar

Engana-se quem pensa que o transporte escolar é algo das últimas 3 ou 4 décadas. Levar e trazer alunos para a escola é uma profissão bem antiga. A fotografia abaixo, dos anos 1910, mostra um tio da perua , ou melhor, da carruagem, levando de volta para casa crianças do extinto Colégio Des Oiseaux, em São Paulo. Não parecia ser um transporte lá muito seguro…

O fotógrafo e a ovelha colorida

De todas as profissões citadas neste texto, resolvi deixar esta por última pois já julgava que estivesse extinta, ao menos em uma cidade grande como São Paulo. Entretanto, me surpreendi ao encontrar esses dois homens caminhando junto de uma ovelha colorida na zona leste de São Paulo.

Sim, eu acho uma maldade pintar a ovelha de rosa e amarelo, e também acho indigno ao animal leva-lo por vários quilômetros para trabalhar. Mas é inegável que o fotógrafo da ovelha colorida é algo completamente curioso e perdido no tempo.

Quando conversei com o fotógrafo ele me contou que herdou a profissão do pai e trabalha com isso há mais de 30 anos. A fotografia sai por R$10,00 e ele anota o nome e endereço do cliente em uma pequena caderneta, passando 15 dias depois no mesmo local para receber e entregar a foto, que é feita em uma velha câmera de filme.

Há muita gente que fez foto com essas ovelhas no passado.

De todas estas profissões que mencionamos aqui qual delas você se lembra e de qual você nunca ouviu falar ? Já tirou foto com a ovelha colorida ? Mande para nós publicarmos!