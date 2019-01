Quando São Paulo era um dos maiores ecossistemas do mundo

O território brasileiro é conhecido pela sua vasta floresta amazônica, habitat de 20% das espécies conhecidas no mundo .

A Amazônia é habitada por mais de 40 mil espécies de plantas, 2.5 milhões de espécies de insetos e mais de 400 espécies de mamíferos, no entanto, estima-se que esta vasta floresta tropical sul-americana possa ter ainda cinco milhões de espécies ainda por descobrir, segundo especialistas.

O Brasil é um país vasto em diversidade animal dadas às suas condições ideais para crescimento e desenvolvimento de ecossistemas, acabando por ser uma das maiores concentrações de vida selvagem do mundo.

O que uma vez foi um país vasto apenas em fauna e flora, é agora ocupado por zonas urbanas e metropolitanas que reduziram consideravelmente o espaço florestal do Brasil. Sendo um dos países que perde mais zonas florestais por ano devido ao desmatamento, que cada vez mais ameaça as diversas espécies animais e de plantas presentes ao longo do território nacional.

Em 1500, a região de São Paulo era ocupada por uma floresta tropical com uma enorme variedade de espécies, sendo um ponto de encontro de diversos biomas, e uma das zonas mais ricas em biodiversidade daquele que viria ser o território do Brasil.

Não é de estranhar que essa zona tão rica e abundante fosse habitada também por nativos antes da chegada dos primeiros europeus. A Mata Atlântica é um exemplo de zona florestal cuja área tem decaído nas últimas centenas de anos.

A mata que abrange o leste do continente sul-americano, contendo-se no Brasil, Paraguai, Missiones e Argentina, reduziu em cerca de 88% de área florestal, perdendo mais de cem milhões de hectares de áreas verdes.

Como tal, entidades governamentais brasileiras têm investido na prevenção e desenvolvimento das zonas florestais depois das estatísticas anuais apresentadas que demonstravam a constante perda florestal no Brasil.

Entre 1985 e 2015, o município de São Paulo contribuiu para a regeneração de 23 mil hectares da Mata Atlântica, uma área correspondente às cidades de São Caetano e Santo André juntas. Sendo que inicialmente a mata ocupava 69% de São Paulo, esta área foi agora reduzida para apenas 13%, estimativas que preocupam ambientalistas que documentam a importância destas zonas florestais para a saúde do planeta.

Números apresentados pela Fundação SOS Mata Atlântica mostram que nos últimos 30 anos o bioma da Mata Atlântica teve uma redução de 83% de desmatamento. De fato, a diretora-executiva da fundação, Marcia Hirota, indicou que sete dos dezessete estados que compõem a Mata Atlântica já apresentam valores de desmatamento iguais a 0.

No entanto, continua a haver uma urgência para a regeneração florestal, pois apesar da necessidade da população brasileira para ter acesso a diversos recursos oferecidos pelas árvores, a taxa de árvores cortadas é extremamente superior ao número de árvores plantadas.

Fiscalizar o aumento do desmatamento é dos principais focos deste tipo de instituições que se focam na educação da população e que esperam envolver toda a comunidade de São Paulo, desde o grupo público ao privado, na tentativa de regenerar as regiões florestais perdidas.