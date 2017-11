As fotografias da Quinta Divisão Panzer ˝Wiking˝

Além do grande acervo de documentos e livros sobre a história de São Paulo e do Brasil tenho aqui no São Paulo Antiga uma coleção de imagens (fotos em papel, slides e negativos) de outros acervos cuja temática também são de meu interesse.

São imagens especialmente dos anos 1940 a 1960 dos paisagens urbanas dos Estados Unidos e acervo de fotografia de trens, vagões e locomotivas. Só esta parte do acervo chega aos milhares.

Aos poucos vamos digitalizando e disponibilizando. As mais interessantes são publicadas no blog ˝Human Street View˝ que mantenho há alguns anos.

Um outro tema que tenho bastante material trata-se de II Guerra Mundial. Tenho documentos (em breve traremos uma surpresa aqui no blog), livros, mapas e fotografias. E é este último quesito que trazemos hoje aqui:

Adquiri este lote de fotos em meados de 2014 em um leilão nos Estados Unidos. Gosto muito de participar de leilões pois é uma grande chance de adquirir mais materiais para o acervo do São Paulo Antiga. Foi assim que adquiri um exemplar da Chave da Cidade de São Paulo de 1954.

O vendedor apresentou apenas um pequeno copião das imagens para evitar que as fotografias caíssem na internet e perdessem o valor. Não dava para ver muita coisa, mas mesmo assim adquiri o lote. Entre a compra e a chegada do material no Brasil, via Fedex, foram algumas semanas.

Ao chegar, deparei-me com um material deveras interessante e, claro, inédito. São todas imagens tiradas em 1941 da Quinta Divisão Panzer ˝Wiking˝ do exército alemão. Vamos a elas:

O que foi a Quinta Divisão Panzer ˝Wiking˝:

A Quinta Divisão Panzer ˝Wiking˝ foi uma das 38 divisões de elite da SS. Ela foi montada basicamente com recrutas voluntários de países como Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, Estônia, Holanda e Bélgica tendo como comandantes oficiais alemães.

Durante o curso da Segunda Guerra Mundial a divisão progrediu de uma infantaria motorizada para uma divisão panzer (blindados) e atuaram basicamente no front leste.

Todas as fotografias deste acervo foram feitas em uma única ocasião no início do ano de 1941. Infelizmente as informações no verso das fotografias são poucas e não mencionam o local das imagens.

O que chama a atenção nestas fotografias é o cenário de absoluta tranquilidade e convivência tranquila entre os soldados e também os populares, destoando bastante do cenário típico de uma guerra:

Esta divisão do exército alemão atuou até o ano de 1945, quando foi vencida pelo exército dos Estados Unidos em batalha na Áustria.

Curiosidade: Josef Mengele, também conhecido como Anjo da Morte, serviu esta divisão em suas primeiras campanhas. De acordo com alguns registros históricos ele atuou como médico de guerra, sendo neste período agraciado com a Cruz de Ferro por ter salvo a vida de dois soldados feridos por um tanque.