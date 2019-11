Os rádios promocionais das estações paulistanas

Ano passado publicamos aqui o curioso aparelho de rádio AM que apenas sintonizava uma frequência, a da Jovem Pan AM de São Paulo:

O raro apetrecho apresentado com detalhes neste artigo não só mostrava o aparelho e ainda contava detalhes da promoção da época que sorteava o item.

Em uma época onde não havia internet e a televisão tinha à disposição poucos canais abertos, ser fiel a uma emissora era bastante comum. E uma ótima maneira de fidelizar esse ouvinte era oferecer a ele um rádio bem peculiar, que tocava exclusivamente a faixa da emissora em questão.

A prática não foi apenas difundida pela Jovem Pan, outras rádios paulistanas também se valeram do recurso de oferecer aparelhos de sintonia fixa. Abaixo, mostramos dois exemplares que respectivamente foram ofertados pelas rádios Bandeirantes e Gazeta:

Hoje em dia os aparelhos precisarão ser adaptados para poder funcionar, uma vez que a frequência de rádio AM está em seus últimos dias no Brasil. Todas as rádios citadas aqui estão operando já na frequência FM, a exceção se dá para a Gazeta que opera pela internet apenas.

Gostou dos aparelhos ? Mesmo que eles não sintonizem mais (caso você não queira fazer nenhuma modificação interna), são ótimos e raros itens de colecionador. O aparelho da Jovem Pan é de um acervo pessoal enquanto os outros dois estão à venda em um ótimo antiquário do centro (preço sob consulta).

Onde comprar:

Pelo Túnel do Tempo – Antiquário

Rua dos Ingleses, 341 – loja 15

Bela Vista – São Paulo

WhatsApp (11) 99705-3997