Reconstruída após incêndio, fachada do Liceu encanta

Foi na madrugada de 4 de fevereiro de 2014 que um grande incêndio atingiu as instalações do histórico edifício do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, na rua da Cantareira.

Além de danificar a estrutura interna e diversas obras do acervo da instituição, a antiga fachada de entrada da Rua João Teodoro também foi comprometida, tendo a necessidade se repassar por obras de restauração.

Já concluída, a obra de recuperação devolveu a grandiosidade da fachada das antigas oficinas do Liceu:

A extensão e complexidade da reconstrução do interior da edificação e a recuperação da fachada envolveu recuperação de estacas e uma nova armação dos blocos das paredes edificadas. Lembrando que na época da construção das oficinas do Liceu não se utilizava concreto armado, apenas estacas de madeira e arcos de alvenaria subterrâneo.

Os alunos da instituição puderam por diversas vezes acompanhar o processo de recuperação, aprendendo dessa maneira a diferença entre os processos construtivos da época da edificação das oficinas e da reforma atual. Todo o processo foi visto como um grande aprendizado aos estudantes.

Uma da mais longevas e reconhecidas instituições de ensino paulista, o Liceu atualmente oferece dois cursos: ensino técnico integrado ao ensino médio, gratuito e apenas ensino médio, este pago.

Entre as inúmeras obras e contribuições famosas do Liceu, estão os portais em madeira da Catedral da Sé, o Monumento a Duque de Caxias e as esquadrias metálicas do MASP.

Por fim, uma curiosidade: Foi no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, em 1930, que foi desenvolvido e fabricado o primeiro hidrômetro (aquele que mede a velocidade e escoamento da água) 100% nacional.

Veja mais fotos do Liceu na galeria abaixo (clique na foto para ampliar):