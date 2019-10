No dia 2 de julho de 2019 faleceu em São Paulo aquela que entrou na história do futebol como a primeira, e até o momento única, presidente mulher do Sport Club Corinthians Paulista.

Marlene Matheus esposa do folclórico e também presidente do Corinthians Vicente Matheus, dirigiu o clube durante os anos de 1991 a 1993. Mesmo fora do poder do clube, Marlene sempre foi destaque na vida corintiana seja ao lado de seu marido ou mesmo a frente de suas próprias ideias e iniciativas após o falecimento de seu marido em 1997.

Com a morte de Marlene Matheus, seus familiares decidiram em agosto último abrir o imóvel para um tradicional “família vende tudo” onde a grande parte dos objetos e móveis da casa foram colocados à venda. A residência fica na Rua Maria Eleonora, uma travessa da Rua Tuiuti.

Foi uma grande oportunidade para torcedores do Corinthians, moradores do Tatuapé e curiosos em geral pudessem não só conhecer como era a mansão onde residiram Marlene e Vicente Matheus, como também poder sair de lá com algum objeto ou memorabilia que pertenceu ao famoso casal presidencial corintiano.

O São Paulo Antiga esteve lá durante o período em que a casa esteve aberta e aqui mostramos o interior da residência e os objetos, enfim um lado pouco conhecido de Vicente e Marlene Matheus.

No interior do imóvel praticamente tudo esteve à venda. Móveis de jantar, poltronas, cadeiras, quadros, objetos pessoais, pinturas e, claro, muitos objetos relacionados ao futebol e especialmente do Corinthians como bolas, faixas, bandeiras e fotografias. Na casa também encontramos muitas imagens de São Jorge.

Os itens de futebol e do Corinthians foram rapidamente vendidos. Com poucas horas de casa aberta já quase não havia mais memorabilia corintiana à venda. Além da área esportiva prataria, taças de cristais e objetos de cozinha também eram rapidamente adquiridos.

Foi possível notar que a exposição da casa durante os dias 2, 3 e 4 de agosto atraiu também muitos torcedores de outros clube, que foram até a residência do casal presidencial corintiano para conhecer de perto o que foi a vida cotidiana daquele que foi, no caso de Vicente Matheus, uma das figuras mais conhecidas e lembradas do futebol brasileiro. Aliás foi Matheus quem primeiro vislumbrou um estádio novo para o Corinthians, e esta história já contamos aqui.

Confira na galeria abaixo uma bateria de imagens da residência de Marlene e Vicente Matheus.

CLIQUE NA FOTO PARA AMPLIAR: