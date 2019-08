Em outro artigo publicado recentemente falei sobre um charmoso sobrado na Rua Canuto do Val que está bem no meio dos estabelecimentos comerciais da empresária Lilian Gonçalves. Alguns leitores enviaram mensagem perguntando se aquela era a única casa que restava naquele quarteirão.

Felizmente (ao menos por enquanto) ainda não. Na mesma quadra e poucos metros adiante há uma residência antiga muito interessante no número 105:

Construído no final da década de 1940 o sobrado é até hoje utilizado para fins residenciais e é uma verdadeira preciosidade do bairro de Santa Cecília. O sobrado é tão bem cuidado e preservado que dá um charme todo especial para o quarteirão onde ele está localizado. A definição de um garçom do restaurante ao lado para a casa cai muito bem: “parece uma casa de bonecas”.

Imóveis como este precisam ser preservados para a posteridade pois representam a memória arquitetônica de nossa cidade.

Veja mais fotos do sobrado (clique na foto para ampliar):