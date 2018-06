Voltando a publicar ruas paulistanas pouco conhecidas ou com nomes curiosos, hoje apresento a vocês a Rua Chá de Frade, no bairro da Mooca:

Esta pequena e estreita via liga duas importantes ruas da região mais conhecida como Alto da Mooca, as ruas Itaqueri e Dr. João Batista de Lacerda.

O nome “chá de frade” é bem diferente porem não é exatamente ligada a algum religioso tomando sua infusão predileta, sendo, na verdade, uma planta medicinal cujo nome científico é Leonorus sibiricus L., da família das labiadas. Planta anual com cerca de 1 metro de altura. Suas flores são pequenas, de róseas até vermelhas. É usada nos males gastro intestinais e nas febres palustres¹.

A Chá de Frade não é uma via tão antiga quanto as demais que a cercam. De acordo com os dados GeoSampa, da Prefeitura do Município de São Paulo, a rua foi oficializada apenas no ano de 1978.

Isso se confirma ao observar os mapas paulistanos anteriores à década de 1970 onde a rua ainda não aparece. O que apresento abaixo, de 1952, ainda não tinha a rua:

Embora não encontrei informações precisas, tenho a crer que a rua foi aberta em meados dos anos 1960 e loteada aos poucos, o padrão arquitetônico das casas atesta essa minha teoria.

E falando das casas da rua Chá de Frade, a grande maioria delas foi modernizada perdendo sua identidade visual original. Mesmo assim encontrei algumas que estão originais ou bem próximas disso e trago-as aqui:

De todas as que mantém suas características da época da construção, a que mais me agrada é esta da fotografia acima, localizada no número 94 da rua.

Trata-se de uma simpática casa térrea, com muro baixo, grades ornamentais e portões com a arte de serralheria de época, muro de pedras e calçada e quintal no tradicional piso de caquinhos vermelhos.

A fachada do imóvel está preservada exceto pela janela do quarto, substituída por uma mais moderna em alumínio. Pedras e pastilhas também adornam a parede principal da residência. Muito bonita a casa.

Por fim destaco ainda nesta rua um gracioso conjunto de cinco sobrados geminados (foto acima) que estão no lado oposto da casa anterior, entre os números 129 a 137.

Os sobradinhos são muito interessantes e estão bastante preservados. De todos eles o da esquerda (número 129) é o mais original deles e também o que tem o lote maior. Os demais tem pequenas alterações mas em suma não fizeram nada que descaracterizasse muito.

Para encerrar, vejam os sobrados na galeria abaixo (clique para ampliar):

Nota:

1 – De acordo com o site Dicionário de Ruas da Prefeitura de São Paulo