Por incrível que pareça, nestes 9 anos de São Paulo Antiga nunca publiquei nada do bairro do Limão. Quando eu era criança frequentei muito essa região pois meu pai era dono de uma padaria por ali. Depois dessa época foram raras minhas idas para lá. Até agora.

Para suprir esta ausência, estive recentemente por ali fotografando algumas casas e apresento aqui aquela que é possivelmente a mais antiga construção da região, remanescente do século 19:

Apesar de não estar em seu melhor estado de conservação, trata-se de um importante patrimônio histórico paulistano. Construído em 1899, o sobrado é uma testemunha viva da formação do Limão e é até mais antigo que o próprio loteamento do bairro, iniciado em 1921 pela Imobiliária Mateo Bei. A casa até mesmo precedeu a chegada da igreja católica pela região.

Até meados da década de 1950*¹ sequer existia a Rua Cônego Araújo Marcondes onde o imóvel foi construído, o que levanta suspeitas de que a propriedade por anteceder a própria formação do bairro, pode ter estado dentro de alguma propriedade maior, como chácara ou propriedade governamental.

Apesar da rua onde está localizado o sobrado ser bastante estreita e de mão única, a via recebe durante toda a semana um tráfego bastante pesado de carros, ônibus e caminhões que se utilizam dela para alcançar a Avenida Engenheiro Caetano Álvares. Entretanto, a trânsito não ocasionou – ao menos na fachada – danos estruturais nesta casa, como rachaduras oriundas de trepidações do solo.

No geral há pouco trabalho para ao menos deixar a fachada restaurada, sendo talvez a maior dificuldade a recuperação das janelas em madeira. Uma das janelas e a porta de entrada se não são as originais do século 19 são reposições muito antigas. Isso é possível afirmar observado o estilo empregado na confecção delas.

Não encontrei dados públicos sobre esta residência e nem mesmo os dados sobre ser tombada ou não. Enviei um questionamento ao DPH (Departamento do Patrimônio Histórico) e tão logo obtenha um retorno esse artigo será atualizado. Caso o imóvel não seja tombado providenciarei a solicitação.

*1 – Base de dados GeoSampa da Prefeitura do Município de São Paulo